В Киеве заявили о возможной поставке дальнобойных ракет ATACMS из США

После объявления в России частичной мобилизации США в большей степени готовы согласиться на передачу Киеву баллистических ракет ATACMS. Об этом сообщил замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов, его слова приводит издание Defence One.

«Я думаю, что после сегодняшнего заявления Путина мы ближе к политическому решению в Вашингтоне о том, что Украина заслуживает ATACMS и действительно нуждается в них», — заявил Гаврилов.

Он отметил, что в США беспокоятся, что Украина будет наносить удары по территории России. Он заверил, что в Киеве этого не хотят. Однако Гаврилов отметил, что у Украины «есть цели в Крыму».

Баллистические ракеты ATACMS имеют дальность полета 300 км. По данным телеканала CNN, Украина запрашивала их у США «месяцами». Однако в Белом доме по-прежнему считают, что поставки таких ракет могут привести к эскалации, поскольку Украина может использовать их для ударов по территории России. Пока же максимальная дальность оружия, которое Вашингтон предоставил Киеву, составляет около 79 км.

17 сентября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в настоящий момент идет обсуждение поставок ВСУ ракет с большей дальностью. При этом он не уточнил, о каких именно ракетах идет речь.

В российском МИД ранее предупреждали, что если США поставят Украине ракеты большой дальности, то перейдут «красную черту» и станут непосредственной стороной конфликта».