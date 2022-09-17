Кулеба заявил, что Киев обсуждает поставку ракет большой дальности с США

У украинских генералов «есть отличная линия связи» с американскими генералами, подчеркнул глава МИД Украины. Он допустил, что США примут положительное решение по поставкам ракет большой дальности

Фото: MARTIN DIVISEK / EPA / ТАСС

Украина продолжает вести переговоры с США о поставках ракет большей дальности. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью PBS.

По его словам, у украинских генералов «есть отличная линия связи» с американскими генералами, и они обсуждают данный вопрос.

«Мы ценим все, что сделали США. Но есть некоторые специфические виды оружия, которые необходимы, опять же, для того, чтобы добиться успеха на поле боя. Я не исключаю варианта, что Соединенные Штаты примут положительное решение по этому конкретному виду оружия», — подчеркнул Кулеба.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что в случае начала поставок на Украину ракет большей дальности, США перейдут «красную черту» и превратятся в одну из сторон конфликта.

CNN со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников сообщил 15 сентября, что Вашингтон пока не готов передать Киеву ракеты ATACMS с дальностью полета до 300 км.

По словам источников, Белый дом по-прежнему считает, что поставки таких ракет могут привести к эскалации, так как Украина может использовать их для ударов по территории России.

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Максимальная дальность оружия, которое Вашингтон предоставил Киеву, составляет около 79 км, отметил CNN.

Помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан ранее заявил, что Вашингтон делает все необходимое для поддержки и защиты Украины, но его цель — не допустить развития военных действий в направлении Третьей мировой войны.