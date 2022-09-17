Кулеба заявил, что Киев обсуждает поставку ракет большой дальности с США
Украина продолжает вести переговоры с США о поставках ракет большей дальности. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью PBS.
По его словам, у украинских генералов «есть отличная линия связи» с американскими генералами, и они обсуждают данный вопрос.
«Мы ценим все, что сделали США. Но есть некоторые специфические виды оружия, которые необходимы, опять же, для того, чтобы добиться успеха на поле боя. Я не исключаю варианта, что Соединенные Штаты примут положительное решение по этому конкретному виду оружия», — подчеркнул Кулеба.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что в случае начала поставок на Украину ракет большей дальности, США перейдут «красную черту» и превратятся в одну из сторон конфликта.
CNN со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников сообщил 15 сентября, что Вашингтон пока не готов передать Киеву ракеты ATACMS с дальностью полета до 300 км.
По словам источников, Белый дом по-прежнему считает, что поставки таких ракет могут привести к эскалации, так как Украина может использовать их для ударов по территории России.
Максимальная дальность оружия, которое Вашингтон предоставил Киеву, составляет около 79 км, отметил CNN.
Помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан ранее заявил, что Вашингтон делает все необходимое для поддержки и защиты Украины, но его цель — не допустить развития военных действий в направлении Третьей мировой войны.