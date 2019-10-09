СМИ показали видео начала операции Турции в Сирии

Президент Турции Рейджеп Тайип Эрдоган сообщил о начале военной операции по созданию зоны безопасности на северо-востоке Сирии 8 октября. Целью операции стали контролирующие этот регион курдские формирования, в том числе союзные США «Сирийские демократические силы» (SDF). Турецкая авиация и артиллерия наносят по их позициям удары, наземная фаза операции еще не началась.

Госсекретарь МИД Франции по европейским вопросам Амели де Моншален заявила, что Франция совместно с Великобританией и Германией потребовали созвать Совет Безопасности ООН в связи с началом турецкой операции в Сирии. С призывом прекратить операцию также выступил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Местные СМИ сообщили, что после начала операции несколько городов в приграничных районах Турции подверглось обстрелу со стороны курдского ополчения. Курдские СМИ сообщают о жертвах среди мирного населения в связи с действиями турецкой армии.