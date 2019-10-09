СМИ показали видео начала операции Турции в Сирии

Телеканал NTV опубликовал видео начала турецкой операции в Сирии.
На кадрах видны столбы дыма в результате ударов с воздуха по сирийскому городу Тель-Абьяд. Как уточняет телеканал, это первый населенный пункт, ставший целью турецкой армии.
Запись в facebook пользователя NTV
Агентство Anadolu сообщает, что Турция продолжает перебрасывать спецназ к границе с Сирией, который служит в качестве подкрепления для воинских частей в приграничных районах. Видео с грузовиками, в которых передвигаются военные, появилось в Twitter.