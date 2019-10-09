Евросоюз потребовал от Турции остановить операцию в Сирии

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал Турцию быть сдержанней и остановить операцию в Сирии. Об этом он сообщил в ходе выступления в Европарламенте, передает Bloomberg.

«Эти военные действия не приводят к хорошим результатам, и мы должны довести это до сведения наших турецких друзей», — заявил Юнкер.

«Турцию беспокоит ситуация в сфере безопасности на границе с Сирией, и мы это должны понимать. В то же время я призываю Турцию, также как и другие стороны, действовать со сдержанностью», — добавил он (цитата по Reuters).

Военная операция «Источник мира», проводимая турецкой армией, началась на северо-востоке Сирии 8 октября. Ее целью стали курдские группировки, контролирующие этот регион страны. Турецкая авиация и артиллерия наносят удары по позициям курдских формирований YPG и SDF (Сирийские демократические силы). Курдский телеканал Rudaw сообщает о наличии погибших среди мирных жителей, местное население покидает район, где ведутся боевые действия.