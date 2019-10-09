СМИ назвали первые данные о погибших в результате операции Турции в Сирии

СМИ назвали первые данные о погибших в результате операции Турции в Сирии

Двое мирных жителей были убиты, еще 19 получили ранения после начала турецкой операции на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает Al Arabiya.

По информации телеканала, также были убиты семеро солдат курдских отрядов Сирийских демократических сил. Еще 16 военных были ранены.

Военная операция под названием «Источник мира» началась на северо-востоке Сирии 8 октября. Как утверждал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, ее целью является обеспечение безопасности приграничных территорий, а также установление зоны безопасности, куда можно было бы переселить беженцев, покинувших Сирию из-за боевых действий. По данным NTV, Турция наносит удары по территории Сирии с воздуха, наземная операция должна начаться после завершения бомбардировок.

После начала операции в ответ на начало боевых действий подверглись обстрелу несколько турецких городов. Под огонь попали приграничные города Нусайбин и Джейланпынар.

