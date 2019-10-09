Из Сирии после начала военной операции обстреляли города в Турции

Из Сирии после начала военной операции обстреляли города в Турции

После начала операции турецких войск в Сирии против курдского ополчения по приграничному турецкому городу Нусайбин было запущено шесть неуправляемых ракет, сообщает Haberler.

Предположительно, ракеты были запущены из контролируемого курдским ополчением города Камышлы на севере Сирии. Одна из ракет попала в верхний этаж дома в Нусайбине, еще несколько разорвались близ школы. При обстреле никто не пострадал.

Обстрелу также подвергся город Джейланпынар, расположенный на самой границе двух стран. По нему было совершено несколько выстрелов из миномета, о пострадавших также неизвестно, сообщает Anadolu.

Военная операция «Источник мира» стартовала на севере Сирии 8 октября. Власти Турции утверждают, что их целью является обеспечение безопасности приграничных территорий и установление зоны безопасности, куда можно было бы переселить беженцев, покинувших районы проживания в Сирии из-за боевых действий. По данным телеканала NTV, турецкая авиация и артиллерия наносят удары по позициям курдского ополчения, наземная фаза операции должна начаться после завершения бомбардировки. Курдский телеканал Rudaw сообщает о жертвах среди мирного населения и о потоках беженцев, покидающих зону конфликта.