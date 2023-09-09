Шерпа России назвала сложными переговоры по Украине на саммите G20

Декларация нынешнего саммита G20 утратила некоторые резкие формулировки с осуждением России, включенные в документ после встречи в ноябре. Представитель Москвы указала на достижение «консенсусного языка»

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Нынешний саммит «Большой двадцатки» в Индии стал одним из самых сложных на всю историю группы, непростым было и обсуждение ситуации на Украине, заявила шерпа России в G20 Светлана Лукаш во время пресс-конференции.

«То, что мы слышали с вами весь год о том, что украинский конфликт провоцирует ухудшение ситуации с продовольственной безопасностью, сейчас отражено в сбалансированном виде», — сказала она.

Лукаш предположила, что «прежде всего сработала, наверное, коллективная позиция стран БРИКС и других партнеров», достигнут «консенсусный язык».

Отрывки из итоговой декларации саммита опубликовало Bloomberg, агентство сравнило его с документом, согласованным G20 на прошлом саммите в ноябре, указав, что он стал более компромиссным. Так, из текста пропали слова «большинство членов решительно осудили войну», вместо них упомянуты общие позиции о приверженности Уставу ООН и в пользу соблюдения территориальной целостности; удалены большинство формулировок, отражающие разные мнения относительно боев и санкций, их заменили единогласно поддерживаемыми позициями, близкими к принципам ООН.

Помимо этого, в декларации сказано, что нынешнее время не должно стать «эпохой войн», применение ядерного оружия названо недопустимым, и все страны обязаны уважать суверенитет и территориальную целостность. Документ обращает особое внимание на «человеческие страдания и дополнительные негативные последствия войны на Украине в отношении глобальной продовольственной и энергетической безопасности, цепочек поставок, макрофинансовой стабильности, инфляции и экономического роста».

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