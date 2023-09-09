Страны G20 выступили против применения ядерного оружия

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Лидеры G20 в итоговой декларации саммита выступили против применения ядерного оружия и призвали все государства соблюдать международное право, включая территориальную целостность и суверенитет. Вырезки из документа публикуют Al-Jazeera и «РИА Новости».

Относительно конфликта на Украине, в коммюнике сказано о «разных взглядах и оценках ситуации». «Мы обратили особое внимание на человеческие страдания и дополнительные негативные последствия войны в Украине в отношении глобальной продовольственной и энергетической безопасности, цепочек поставок, макрофинансовой стабильности, инфляции и экономического роста, что осложнило политическую среду для стран, особенно развивающихся и наименее развитых, которые все еще восстанавливаются после кризиса <...> Были разные взгляды и оценки ситуации», — сказано в документе.

Помимо этого, в тексте коммюнике говорится:

Африканский союз официально принят в G20 в качестве полноправного члена;

Зерновая сделка была создана «для удовлетворения спроса в развивающихся и наименее развитых странах, особенно в Африке», поэтому возвращение к инициативе необходимо;

ВТО нужно реформировать с целью совершенствования всех ее функций на основе процесса с участием всех членов;

В системе многосторонних отношений необходимо стремиться к большей инклюзивности и прозрачности;

Также необходимо укреплять продовольственную безопасность и доступное для всех питание;

Объединение будет добиваться равного доступа к качественным вакцинам и лекарствам по всему миру;

До 2030 года страны G20 обязались восстановить 30% всех разрушенных экосистем.

Саммит G20 проходит в Нью-Дели с 9 по 10 сентября. В этом году в нем решили не участвовать российский и китайский лидеры Владимир Путин и Си Цзиньпин. Россию представляет глава МИДа Сергей Лавров, а Китай — глава правительства Ли Цян. Как ранее сообщал Bloomberg, осудить российскую спецоперацию в итоговом коммюнике саммита помимо России и Китая также отказалась Индия.

Также источники агентства сообщили, что компромисса по итоговому коммюнитке удалось достичь только сегодня. До этого, по данным Reuters, в документе отсутствовал параграф «геополитическая ситуация», в то время как 75 других были согласованы.

На прошлогоднем саммите, который прошел в ноябре в Индонезии, большинство членов G20 «решительно осудили» действия России на Украине. При этом в документе подчеркивалось, что «есть и другие мнения» (на этом настояла российская сторона). На встречах представителей стран — членов организации, которые прошли в феврале, июле и августе, G20 не смогла согласовать итоговые заявления из-за пунктов об осуждении военной операции на Украине.

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