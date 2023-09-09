branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 9 сентября
EUR ЦБ: 104,89 (-0,39) Инвестиции, 08 сен, 17:21 Курс доллара на 9 сентября
USD ЦБ: 97,92 (-0,27) Инвестиции, 08 сен, 17:21
Страны G20 выступили против применения ядерного оружия Политика, 14:22
Какие тренды меняют EdTech в России: разбор экспертов «Умскул» Тренды, 14:13
Доступ всегда и отовсюду: что помогает бизнесу выходить на экспорт Национальные проекты, 14:11
Forbes назвал самые дорогие спортивные клубы мира Спорт, 14:05
Как Медведев ругался с фанатами и победил первую ракетку мира. Фотографии Спорт, 14:04 
Путин дал старт движению пассажирских поездов по МЦД-4 Политика, 13:58
Оставить в «сохраненных»: десять мест для красивого отдыха в России РБК Стиль и МТС Travel, 13:50
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
В мэрии оценили транспортный эффект от запуска последнего участка СВХ Город, 13:46
Пограничное белгородское село Староселье попало под обстрел Политика, 13:40
На матчах чемпионата Испании почтят память жертв землетрясения в Марокко Спорт, 13:33
Пашинян заявил о готовности к срочным переговорам с Алиевым Политика, 13:30
Путин проголосовал на выборах мэра Москвы онлайн Политика, 13:26
Минобороны заявило о шести групповых ударах по объектам на Украине Политика, 13:13
Кампусы, приборы, «мегасайенс»: как наука в России меняется прямо сейчас Национальные проекты, 13:11
Политика ,  
0 

Страны G20 выступили против применения ядерного оружия

Страны G20 в итоговой декларации выступили против применения ядерного оружия
Фото: Evelyn Hockstein / Reuters
Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Лидеры G20 в итоговой декларации саммита выступили против применения ядерного оружия и призвали все государства соблюдать международное право, включая территориальную целостность и суверенитет. Вырезки из документа публикуют Al-Jazeera и «РИА Новости».

Относительно конфликта на Украине, в коммюнике сказано о «разных взглядах и оценках ситуации». «Мы обратили особое внимание на человеческие страдания и дополнительные негативные последствия войны в Украине в отношении глобальной продовольственной и энергетической безопасности, цепочек поставок, макрофинансовой стабильности, инфляции и экономического роста, что осложнило политическую среду для стран, особенно развивающихся и наименее развитых, которые все еще восстанавливаются после кризиса <...> Были разные взгляды и оценки ситуации», — сказано в документе.

Помимо этого, в тексте коммюнике говорится:

  • Африканский союз официально принят в G20 в качестве полноправного члена;
  • Зерновая сделка была создана «для удовлетворения спроса в развивающихся и наименее развитых странах, особенно в Африке», поэтому возвращение к инициативе необходимо;
  • ВТО нужно реформировать с целью совершенствования всех ее функций на основе процесса с участием всех членов;
  • В системе многосторонних отношений необходимо стремиться к большей инклюзивности и прозрачности;
  • Также необходимо укреплять продовольственную безопасность и доступное для всех питание;
  • Объединение будет добиваться равного доступа к качественным вакцинам и лекарствам по всему миру;
  • До 2030 года страны G20 обязались восстановить 30% всех разрушенных экосистем.

Саммит G20 проходит в Нью-Дели с 9 по 10 сентября. В этом году в нем решили не участвовать российский и китайский лидеры Владимир Путин и Си Цзиньпин. Россию представляет глава МИДа Сергей Лавров, а Китай — глава правительства Ли Цян. Как ранее сообщал Bloomberg, осудить российскую спецоперацию в итоговом коммюнике саммита помимо России и Китая также отказалась Индия.

Также источники агентства сообщили, что компромисса по итоговому коммюнитке удалось достичь только сегодня. До этого, по данным Reuters, в документе отсутствовал параграф «геополитическая ситуация», в то время как 75 других были согласованы.

Читайте на РБК Pro
Куда заведет родительский контроль: новые фичи в сервисах и приложениях
Поставят на учет: пять мифов о психиатрии
Как резюмировать любую информацию менее чем за 60 секунд
Синдром раздраженного начальника: почему мы выбираем плохие компании

На прошлогоднем саммите, который прошел в ноябре в Индонезии, большинство членов G20 «решительно осудили» действия России на Украине. При этом в документе подчеркивалось, что «есть и другие мнения» (на этом настояла российская сторона). На встречах представителей стран — членов организации, которые прошли в феврале, июле и августе, G20 не смогла согласовать итоговые заявления из-за пунктов об осуждении военной операции на Украине.

Материал дополняется.

Авторы
Илья Пламенев Илья Пламенев