Лавров призвал главу МИД Азербайджана разблокировать Лачинский коридор

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, во время которого призвал разблокировать Лачинский коридор. Об этом сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

«С российской стороны подчеркнута необходимость скорейшего полного разблокирования движения по Лачинскому коридору в соответствии с параметрами, закрепленными в трехстороннем заявлении на высшем уровне от 9 ноября 2020 года», — говорится в сообщении МИДа.

Министры акцентировали важность выхода на «взаимоприемлемые решения по всем сопутствующим вопросам в целях возобновления комплексной работы по ключевым трекам азербайджано-армянской нормализации» на основе трехсторонних договоренностей между Россией, Арменией и Азербайджаном.

12 декабря 2022 года МИД Армении сообщил о блокировке Лачинского коридора группой неизвестных, представившихся экоактивистами. В Баку утверждали, что дорога была закрыта «не азербайджанскими протестующими, а миротворческим контингентом Российской Федерации, временно дислоцированным на территории Азербайджана».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил российских миротворцев в невыполнении своих обязательств. Лавров назвал упреки в их адрес необоснованными.

Тогда Армения обратилась в Международный суд ООН, чтобы обязать Азербайджан разблокировать Лачинский коридор. Пашинян заявил, что если Россия не может обеспечить стабильность и безопасность в Нагорном Карабахе, то она должна поднять в Совете Безопасности ООН вопрос о наделении своих миротворцев мандатом организации либо в регион нужно отправить многонациональный миротворческий контингент. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков указывал, что для привлечения международного контингента требуется согласие обеих сторон конфликта — и Азербайджана, и Армении.