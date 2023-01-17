Лавров призвал главу МИД Азербайджана разблокировать Лачинский коридор

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 18 января
EUR ЦБ: 74,26 (+0,43) Инвестиции, 19:32
Курс доллара на 18 января
USD ЦБ: 68,66 (+0,38) Инвестиции, 19:32
Киссинджер отказался от своей идеи о нейтральном статусе Украины Политика, 22:10
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 22:02
Хоккеисты ЦСКА обыграли СКА в «армейском дерби» Спорт, 21:58
Военная операция на Украине. Главное Политика, 21:56
Пушилин опроверг запрет военным носить бороду и пользоваться планшетами Политика, 21:52
Матыцин заявил о полном соответствии закона о допинге требованиям WADA Спорт, 21:52
НРД объяснил причину списаний активов российских депозитариев за границей Инвестиции, 21:50
Интенсивы РБК Pro: развивайте востребованные навыки
Более 25 онлайн-курсов в удобных форматах: email-рассылка и Telegram-бот. Освойте востребованный навык меньше чем за неделю
Купить со скидкой
Минфин США продлил освобождение российских сельхозтоваров из-под санкций Политика, 21:49
В «1С» сообщили об утечке данных пользователей «Урока» в Сеть Общество, 21:49
Wintershall Dea объявила об уходе из России Бизнес, 21:45
Apple представила ноутбуки MacBook Pro на новых процессорах Технологии и медиа, 21:39
Пригожин призвал осужденных из ЧВК забыть «криминальные таланты» Политика, 21:20
Акции «Сбера» взлетели на 55% с октября. Покупать ли их прямо сейчас? Инвестиции, 21:11
Лавров призвал главу МИД Азербайджана разблокировать Лачинский коридор Политика, 20:49
Конфликт Армении и Азербайджана ,  
0 

Лавров призвал главу МИД Азербайджана разблокировать Лачинский коридор

МИД: Лавров в разговоре с главой МИД Азербайджана призвал разблокировать Лачинский коридор
Фото: Александр Патрин / ТАСС
Фото: Александр Патрин / ТАСС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, во время которого призвал разблокировать Лачинский коридор. Об этом сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

«С российской стороны подчеркнута необходимость скорейшего полного разблокирования движения по Лачинскому коридору в соответствии с параметрами, закрепленными в трехстороннем заявлении на высшем уровне от 9 ноября 2020 года», — говорится в сообщении МИДа.

Министры акцентировали важность выхода на «взаимоприемлемые решения по всем сопутствующим вопросам в целях возобновления комплексной работы по ключевым трекам азербайджано-армянской нормализации» на основе трехсторонних договоренностей между Россией, Арменией и Азербайджаном.

12 декабря 2022 года МИД Армении сообщил о блокировке Лачинского коридора группой неизвестных, представившихся экоактивистами. В Баку утверждали, что дорога была закрыта «не азербайджанскими протестующими, а миротворческим контингентом Российской Федерации, временно дислоцированным на территории Азербайджана».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил российских миротворцев в невыполнении своих обязательств. Лавров назвал упреки в их адрес необоснованными.

Тогда Армения обратилась в Международный суд ООН, чтобы обязать Азербайджан разблокировать Лачинский коридор. Пашинян заявил, что если Россия не может обеспечить стабильность и безопасность в Нагорном Карабахе, то она должна поднять в Совете Безопасности ООН вопрос о наделении своих миротворцев мандатом организации либо в регион нужно отправить многонациональный миротворческий контингент. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков указывал, что для привлечения международного контингента требуется согласие обеих сторон конфликта — и Азербайджана, и Армении.

Читайте на РБК Pro
Третья мировая и Польша-сверхдержава: что ждет мир в XXI веке
Переезд в Черногорию: сложно ли россиянам обжиться в этой стране
Работайте меньше, это выгодно: что показал эксперимент с четырехдневкой
Санаторий в соседнем городке: каким будет российский туризм в 2023 году
Теги
Персоны
Сергей Лавров Азербайджан Лачинский коридор Армения МИД

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года
Материалы по теме
Пашинян назвал сложности с обращением Армении в Совбез ООН
Политика
Путин сообщил о трехстороннем разговоре с Пашиняном и Алиевым
Политика
Армения обратилась к G20 из-за блокировки Лачинского коридора
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter