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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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В Армении допустили подписание мирного договора до конца года

Секретарь Совбеза Армении: есть шанс на мирное соглашение с Азербайджаном к концу года

Есть шанс подписать мирное соглашение с Азербайджаном к концу этого года, сообщил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян. Его слова передает News.am.

Он добавил, что переговоры идут интенсивно. Григорян отметил, что стороны достигли определенного прогресса во время встречи глав Армении и Азербайджана в Кишиневе 1 июня.

«Наш настрой таков, что мы находим решения, продвигаем мирную повестку дня в рамках этих решений и заключаем мирное соглашение», — сказал он.

1 июня в Кишиневе состоялась пятисторонняя встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца, председателя Европейского совета Шарля Мишеля и президента Азербайджана Ильхама Алиева.

В ходе встречи они обсудили вопросы, связанные с соглашением об урегулировании отношений между Арменией и Азербайджаном, безопасностью границ между двумя странами, а также необходимостью решения прав и безопасности населения Нагорного Карабаха.

Переговоры о мирном соглашении между Арменией и Азербайджаном длятся несколько лет. 22 мая Пашинян заявил о готовности Еревана признать Нагорный Карабах, статус которого страны оспаривали, в составе Азербайджана.

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Спустя несколько дней президент России Владимир Путин, Пашинян и Алиев провели трехсторонние переговоры по урегулированию конфликта. Они продлились 20 минут. Лидеры Армении и Азербайджана согласились, что мирные переговоры возможны. Алиев после этого заявил, что страны могут подписать соглашение в ближайшее время, если Армения не изменит свою позицию по границам.

Теги
Армения Азербайджан мирный договор Совбез мирное урегулирование
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