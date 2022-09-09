Глава МИД Австрии заявил, что до отмены санкций против России «далеко»

Глава МИД Австрии Шалленберг: до отмены санкций против России еще далеко

Ограничительные меры в отношении Москвы «с каждым днем становятся все более эффективными», считает Александер Шалленберг

Александер Шалленберг (Фото: Thomas Kronsteiner / Getty Images)

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что до снятия санкций с России «еще далеко». Об этом он сказал в интервью Wiener Zeitung.

«Санкции — гибкое средство, но до этого [их отмены] нам еще далеко. Я очень надеюсь, что в какой-то момент мы вернемся к тому, что дипломатия сможет возобладать. <...> То, что сейчас важно, — [иметь] стратегическое терпение и крепкие нервы», — отметил Шалленберг, отвечая на вопрос, возможно ли постепенное снятие ограничений, если бы президент России Владимир Путин пошел на уступки.

Глава австрийского МИДа убежден, что ограничительные меры в отношении Москвы «с каждым днем становятся все более эффективными». «Целые отрасли российской экономики простаивают, Россия скатывается в рецессию, а для Европы все еще прогнозируют рост», — указал он.

Говоря о том, будет ли Вена предлагать свою площадку для переговоров, Шалленберг сказал: «Конечно, если дипломатия одержит верх». Однако, по его словам, стороны «очень далеки» от переговоров.

Министр призвал «знать чувство меры» и «не переусердствовать» в вопросе визовых ограничений для россиян. ЕС объявил о приостановлении упрощенного визового режима с Россией, отказавшись от запрета на въезд для граждан. Против него, в частности, возражала Австрия. По его словам, Вена должна быть способна различать руководство России и россиян. «География не меняется, Россия остается частью истории и европейской культуры», — подчеркнул Шалленберг.

Глава внешнеполитического ведомства заверил, что ЕС един в том, что санкции не будут пересмотрены. Так он ответил на попытки Венгрии настоять на исключении из санкционного списка троих россиян. «В такой переломный момент крайне важно действовать единообразно, даже если это сложно», — заключил Шалленберг. Как писало издание Politico, Будапешт настаивал на исключении из списка бизнесменов Алишера Усманова, Петра Авена и Виктора Рашникова, но в ЕС смогли его убедить отложить свое требование.

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О готовности сохранять санкции против России столько, сколько нужно, неоднократно заявляли и другие страны. В частности, об этом говорил канцлер Олаф Шольц. Он исключал отмену ограничений без мирного соглашения, при этом подчеркивая, что «ни одна из этих санкций не будет снята в случае навязанного Россией мира». Президент Франции Эмманюэль Макрон призывал Запад «не проявлять слабость и не идти на компромиссы» с Россией.

Москва неоднократно связывала ситуацию в Европе и США, в том числе энергетический кризис и рост цен, с санкциями, которые эти страны ввели против Москвы. Как заявлял Путин, расчет западных стран ясен: «с нахрапа, с наскока смять экономику России за счет разрушения бизнес-цепочек, принудительного отзыва западных компаний с российского рынка, заморозки отечественных активов, ударить по промышленности и финансам, по уровню жизни граждан». Однако у них это не получилось, утверждал президент.