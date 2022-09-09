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Омбудсмена попросили проверить статью УК о фейках и привлечь внимание КС

Правозащитники написали письмо уполномоченному по правам человека в Москве Татьяне Потяевой, в котором выразили «серьезную тревогу» из-за масштабов применения ст. 207.3 УК. Омбудсмен заявила, что пока не видела обращения
Татьяна Потяева
Татьяна Потяева (Фото: Нина Зотина / РИА Новости)

Правозащитники попросили уполномоченного по правам человека в Москве Татьяну Потяеву привлечь внимание Конституционного суда к новой ст. 207.3 УК — о распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на копию письма омбудсмену. Его подписали 35 человек: 12 адвокатов, 21 муниципальный депутат, один адвокат-мундеп и один адвокат — депутат Мосгордумы.

«Положения статьи 207.3 УК РФ сформулированы крайне неопределенно, что может привести к их широкому толкованию и к решительному произволу при их применении. Есть серьезные основания полагать, что данная статья противоречит Конституции России. Очевидно, что Основной закон страны не предусматривает возможность для уголовного наказания за публичное выражение мнения и пацифистские высказывания», — говорится в письме.

4 марта президент Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за фейки о действиях Вооруженных сил России. За нарушение новой статьи 207.3 Уголовного кодекса «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации» россияне могут получить штраф до 1,5 млн руб. или до трех лет лишения свободы. При распространении фейков с использованием служебного положения или из корыстных побуждений штраф увеличивается до 5 млн руб., тюремный срок — до пяти–десяти лет. В случае если распространение ложной информации повлечет тяжкие последствия, наказание составит от десяти до 15 лет тюрьмы.

Авторы указывают, что статья о «военных фейках» «активно используется для преследования наших коллег — муниципальных депутатов и адвокатов, в частности Алексея Горинова [муниципальный депутат Москвы], Дмитрия Талантова [глава адвокатской палаты Удмуртии, защитник приговоренного к 22 годам колонии строгого режима по делу о госизмене журналиста Ивана Сафронова], Ильи Яшина [мундеп, внесен в реестр иноагентов] и других». Масштабы применения этой статьи, характер обвинений и суровость наказаний вызывают «серьезную тревогу».

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В середине июля Басманный районный суд Москвы арестовал Яшина, депутата Красносельского района, до 12 сентября по обвинению в распространении фейков о российских военных. По словам адвоката Вадима Прохорова, поводом для возбуждения дела стали сказанные на YouTube слова политика об убийствах в украинской Буче. Российское Минобороны называло их провокациями Киева и отрицало причастность к ним.

Талантова Черемушкинский районный суд столицы заключил под стражу в конце июня. Ему вменяют ч. 2 ст. 207.3 УК (распространение ложных сведений о российской армии по мотивам ненависти или вражды).

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61-летний Горинов, мундеп Красносельского района, был приговорен Мещанским районным судом к семи годам тюремного заключения. По данным следствия, Горинов во время заседания совета депутатов неправильно назвал российскую военную операцию, без ссылки на официальные источники сообщил число погибших и предложил почтить их память минутой молчания. Видео было выложено на YouTube-канале муниципального округа Красносельский. Обвинение утверждало, что депутат действовал «с использованием служебного положения, по предварительному сговору и по мотивам политической ненависти». Сам Горинов отрицает свою вину. По его словам, он высказывал лишь личное мнение и не вступал ни с кем в сговор.

Как пишет «Коммерсантъ», защита Горинова, по словам авторов письма на имя Потяевой, указывала суду на неконституционность ст. 207.3 УК и просила обратиться в КС за разъяснениями. Однако ходатайство было отклонено. Суд сослался на то, что Горинов сам может обратиться в КС. «Но граждане могут обратиться в Конституционный суд только после прохождения всех доступных инстанций судопроизводства вплоть до Верховного суда, а это на практике занимает месяцы и годы», — указывается в письме.

Мундепы и адвокаты просят омбудсмена «направить в Мосгорсуд анализ ст. 207.3 УК и существующей практики ее применения в Москве, включая проблему отказа московскими судами в запросе в КС».

По словам авторов, они отправили письмо на официальную почту Потяевой в среду. Омбудсмен сообщила изданию, что пока не видела его, но выразила готовность вместе с депутатами Мосгордумы начать работу по анализу применения статьи. «Я знаю об этой статье УК, но анализ практики мною еще не проводился, потому что по этой теме ко мне пока никто не обращался. Как только я увижу письмо, думаю, мы начнем совместную работу с депутатами», — сказала она.

В России также применяется схожая со статьей о фейках ст. 20.3.3 КоАП — о дискредитации российской армии. По ней предусмотрено наказание в виде административных штрафов. При этом после неоднократного привлечения к административной ответственности может быть возбуждено уже уголовное дело по ст. 280.3. УК (до пяти лет лишения свободы).

В начале августа газета «Коммерсантъ» писала, что Минюст подготовил две методички о проведении судебной лингвистической экспертизы по статьям о «публичном распространении заведомо ложной информации» о российских военных и их «дискредитации». Так, уголовная статья о фейках касается «утверждений о факте», вторая — административная, о дискредитации — применяется в случае негативного «мнения» о действиях армии.

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Теги
Елена Чернышова
фейк дискредитация армии омбудсмен уголовное дело Конституционный суд
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