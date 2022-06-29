Суд арестовал удмуртского адвоката, защищающего Ивана Сафронова
В среду, 29 июня, Черемушкинский суд Москвы на два месяца арестовал адвоката Дмитрия Талантова по подозрению в публичном распространении ложных сведений о российской армии по мотивам ненависти или вражды (ч. 2 ст. 207.3 УК), сообщили РБК в суде.
В ходе судебного заседания прокурор Яна Раджабова потребовала закрыть процесс из-за возможности разглашения данных предварительного следствия и возможного давления на эксперта, проводившего лингвистическую экспертизу. Гособвинитель упомянула, что в материалах дела есть ответ Генштаба Минобороны России, который не подлежит разглашению.
По этой статье адвокату грозят штраф до 5 млн руб., принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
По версии следствия, в апреле этого года Дмитрий Талантов разместил на своей странице в одной из соцсетей под видом достоверных сообщений заведомо ложные сведения о деятельности российских военных, участвующих в спецоперации на Украине. По месту работы и по месту жительства адвоката прошли обыски.
Осенью прошлого года в розыск был объявлен другой адвокат Ивана Сафронова — Иван Павлов (включен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов). Тогда же он сообщил, что покидает Россию.
В отношении Павлова было возбуждено уголовное дело о разглашении данных предварительного расследования. По версии следствия, Павлов передал газете «Ведомости» постановление о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого и сообщил журналистам о показаниях секретного свидетеля под псевдонимом Ландер. Еще на этапе предварительного расследования руководитель следствия по делу Ивана Сафронова Александр Чабан запретил защитникам делать выписки из дела о госизмене. В декабре прошлого года Павлов сообщил, что дело о госизмене возбудили против него самого.
Журналист и советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов находится в СИЗО с июля 2020 года по подозрению в госизмене. По версии следствия, он передал секретные сведения чешской и немецкой разведкам. Сам Сафронов связывает преследование со своей журналистской деятельностью.