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Минюст объяснил экспертам разницу между статьями о спецоперации

«Коммерсантъ»: Минюст выпустил методичку о разнице между статьями о спецоперации
Методички Минюста предусматривают, что дискредитацией армии следует считать «негативную оценку» действий вооруженных сил или «подрыв доверия» к органам власти, узнало издание.
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Министерство юстиции подготовило две методички о проведении судебной лингвистической экспертизы по «спецоперационным» статьям о «публичном распространении заведомо ложной информации» об использовании вооруженных сил (ст. 207.3 УК) и их «дискредитации» (ст. 20.3.3 КоАП и ст. 280.3 УК). В документе указано, что первая статья касается «утверждений о факте», вторая применяется в случае негативного «мнения» о действия армии. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на старшего партнера проекта «Сетевые свободы» (оказывает поддержку в делах о свободе выражения мнения) адвоката Станислава Селезнева.

В методичках сказано, что их разработали «в связи с актуальностью задач, обусловленных применением новых правовых норм законодательства». По данным Селезнева, их утвердили в подведомственном министерству НИИ судебных экспертиз 17 июня, министерство уже разослало документы во все региональные управления.

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Авторы методички о распространении «заведомо ложной информации» указывают, что объектом экспертизы является в этом случае «сообщение», которое может быть исследовано «только с учетом контекста его размещения и коммуникативной ситуации». По их мнению, основной задачей экспертиз в таком случае становится установление «способа подачи содержащейся в материале информации».

В отношении «дискредитации» авторы методички указывают задачу эксперта так — «установление типа «экстремистского» значения, выраженного в материале». Министерство предлагает три типа таких экстремистских значений: «дискредитация использования ВС РФ», «дискредитация исполнения органами госвласти своих полномочий в целях защиты интересов РФ и ее граждан», а также «побуждение (в том числе в форме призыва) к воспрепятствованию использования ВС РФ».

В методичке предлагается считать «дискредитацией» такие умышленные действия, которые «направлены на подрыв доверия к органам госвласти, умаление их авторитета». «В материалах должно содержаться обсуждение целей использования ВС России, что является обоснованием их негативной оценки, тем самым должно иметь место побуждение к мнению, то есть убеждение адресата в правильности такой оценки», — сказано в документе.

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РБК направил запрос в пресс-службу Министерства юстиции.

В Ингушетии против журналистки завели третье дело о фейках про армию
Политика
Изабелла Евлоева

Одним из обвиняемых по делам о «дискредитации» стал депутат муниципального округа Красносельский Алексей Горинов, в начале июля Мещанский суд Москвы приговорил его к семи годам лишения свободы.

По данным следствия, Горинов во время заседания совета депутатов Красносельского округа неправильно назвал специальную военную операцию, без ссылки на официальные источники озвучил число погибших и предложил почтить их память минутой молчания. При этом, как указывала прокуратура, Горинов знал, что видео будет выложено на YouTube-канале муниципального округа Красносельский.

Требуя реального срока заключения, прокуратура утверждала, что тот действовал «с использованием служебного положения, по предварительному сговору и по мотивам политической ненависти». Горинов не признал себя виновным.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Минюст Военная операция на Украине дискредитация Минобороны
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