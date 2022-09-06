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Кристину Асмус обвинили в дискредитации армии из-за «черного квадрата»

Протокол на актрису был составлен из-за опубликованного 24 февраля поста в соцсетях с черным квадратом. Защита требует прекратить дело, так как на момент публикации поста статьи о дискредитации еще не было в кодексе
Кристина Асмус
Кристина Асмус (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

В Тверском суде Москвы начали рассматривать административное дело о дискредитации вооруженных сил в отношении актрисы Кристины Асмус, передает корреспондент РБК из зала суда.

Актриса в суд не пришла, ее представлял адвокат Владимир Ляховский. Он ходатайствовал о прекращении дела из-за отсутствия состава административного правонарушения. Адвокат актрисы отметил, что административная ответственность за дискредитацию действий вооруженных сил была введена в марте, а пост Асмус в соцсетях был размещен 24 февраля, то есть такой статьи еще не было в КоАп. Также Ляховский заявил, что расследование фактически не было проведено, и назвал обвинения в дискредитации произвольной трактовкой поста актрисы.

По словам адвоката, протокол на Асмус был составлен из-за опубликованного в день начала военной операции на Украине поста в соцсетях с черным квадратом (на момент публикации материала пост в сетях актрисы недоступен). В посте также был антивоенный призыв.

Суд удовлетворил ходатайство защиты о дальнейшем рассмотрении дела в закрытом режиме и перенес заседание на 14 сентября.

О деле против актрисы стало известно 31 августа, тогда в пресс-службе Тверского суда РБК сообщили, что к ним поступило дело в отношении Кристины Асмус о привлечении к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП. В суде уточнили, что актриса «разместила текстовую публикацию в социальной сети, направленную на негативное отношение к проводимой военной операции». О какой именно публикации идет речь, тогда не пояснили.

Ранее, 16 августа, Советский суд Уфы оштрафовал лидера ДДТ Юрия Шевчука на 50 тыс. руб по делу о дискредитации армии. Протокол на музыканта был составлен 18 мая после концерта в Уфе, во время которого Шевчук выступил с антивоенным обращением.

В начале марта в России ввели административную и уголовную ответственность за дискредитацию действий вооруженных сил. Административная ответственность для граждан предусматривает штрафы до 50 тыс. руб. (в случае призывов к несанкционированным акциями и беспорядкам — до 100 тыс. руб.), уголовная ответственность — штрафы до 1,5 млн руб. и лишение свободы сроком до 15 лет.

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Анастасия Серова Анастасия Серова, Алена Прохоренко Алена Прохоренко
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