Шойгу заявил о кратном росте угроз для России на западном и северо-западном направлениях

Шойгу заявил о кратном росте угроз для России на двух направлениях

Вступление Финляндии в НАТО, массовые закупки Польшей оружия у США и Южной Кореи, увеличение натовского контингента в непосредственной близости от границ Союзного государства — все это несет риски для России, счел Шойгу

Фото: Александр Река / ТАСС

Угрозы военной безопасности России на западном и северо-западном стратегических направлениях выросли кратно. Об этом заявил российский министр обороны Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства.

По его словам, серьезным дестабилизирующим фактором стало вступление в НАТО Финляндии, и в перспективе — Швеции.

«На финской территории вероятно размещение дополнительных воинских контингентов и ударных вооружений НАТО, способных на значительную глубину поражать критически важные объекты на северо-западе России», — пояснил он.

Он отметил, что в непосредственной близости от границ России и Белоруссии дислоцируются около 360 тыс. военных, 8 тыс. единиц бронетехники, 650 самолетов и вертолетов НАТО.

С февраля 2022 года численность формирований внерегиональных стран Североатлантического альянса возросла в 2,5 раза и превышает 30 тыс. человек.

Риски для России несут «масштабные закупки» Польши оружия у США, Великобритании и Южной Кореи, включая танки, артиллерийские системы, средства ПВО/ПРО и боевую авиацию, добавил Шойгу.

Министр подчеркнул, что данные угрозы требуют «своевременного и адекватного реагирования». В связи с этим коллегия российского военного ведомства рассмотрит вопросы создания Московского и Ленинградского военных округов с усилением группировок на западных границах России.

Финляндия и Швеция в мае 2022 года подали заявки на вступление в НАТО. Хельсинки вступили в альянс 4 апреля. После этого Россия уведомила страну о разрыве соглашения, которое предусматривало совершение сторонами оценочных военных визитов.

Вступление Швеции в альянс блокировала Турция. Анкара требовала, чтобы Стокгольм выдал сторонников «Рабочей партии Курдистана» и отменил введенный в 2019 году запрет на экспорт оружия в Турцию. Позднее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Эрдоган согласился как можно скорее отправить в парламент страны для ратификации протокол о присоединении Швеции к НАТО.

В Кремле заявляли, что расширение НАТО за счет двух стран повлечет за собой негативные последствия для безопасности России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что в ответ будут приняты меры, аналогичные с теми, что «планируются в контексте уже состоявшегося вступления Финляндии».

В июне 2022 года Столтенберг анонсировал, что к 2023 году будут увеличены силы быстрого реагирования НАТО с 40 тыс. до 300 тыс. человек. По его словам, эти силы будут подготовлены и профинансированы разными странами альянса для обороны определенных территорий альянса на восточном фланге.

Российская сторона заявила, что Минобороны России разрабатывает планы по укреплению западных границ страны в ответ на усиление Североатлантического альянса на восточном фланге.