branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 августа
EUR ЦБ: 102,53 (+0,6) Инвестиции, 16:35 Курс доллара на 4 августа
USD ЦБ: 93,78 (+0,94) Инвестиции, 16:35
Майкл Джордан продал контрольный пакет клуба НБА Спорт, 19:57
Как делают белый шоколад и почему он дорогой РБК и КФ «Победа», 19:34
Песков заявил, что Россия пыталась избежать войны на Украине Политика, 19:29
Премиум-квартал на Пресне сменил свое название РБК Недвижимость, 19:14
Бумаги X5 выросли почти на 7% на фоне новостей о планах по листингу Инвестиции, 19:07
В Генштабе Польши заявили о боевой готовности на границе с Белоруссией Политика, 19:04
«Зенит» и «Аль-Хиляль» завершили сделку по переходу лучшего игрока РПЛ Спорт, 19:03
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Три сегмента российских ИТ-продуктов и ключевые игроки в них РБК и Softline, 18:52
В Екатеринбурге нашли тело мужчины, бросившего 5-летнюю дочь на площадке Общество, 18:52
Украина сократит посевы на фоне выхода России из зерновой сделки Политика, 18:51
Британия запретила трансгендерам участвовать в женских турнирах по гребле Спорт, 18:46
Военная операция на Украине. Карта на 3 августа Политика, 18:46
В Москве представили лифтбек «Москвич 6» для такси Авто, 18:34
Эксперты назвали пострадавшие при взрыве в Таганроге картины и скульптуры Политика, 18:34
Политика ,  
0 

В Генштабе Польши заявили о боевой готовности на границе с Белоруссией

Замглавы генштаба Польши Соколовский заявил о готовности к боям на границе с Белоруссией
Напряжение на польско-белорусской границе выросло после того, как 1 августа Варшава объявила Минск во вторжении боевых вертолетов в воздушное пространство страны. Белорусские власти этот инцидент отрицают
Фото: Omar Marques / Getty Images
Фото: Omar Marques / Getty Images

Заместитель начальника генштаба польской армии генерал Марек Соколовский в ходе встречи с министром национальной обороны Польши Мариушем Блащаком и военнослужащими в городе Белосток сообщил, что польские вертолеты готовы применить оружие на белорусской границе в случае необходимости, передает TVPInfo.

Генерал отметил, что по указанию министра уже было осуществлено размещение боевых вертолетов на польско-белорусской границе. Их экипажи имеют опыт боевых действий и служили в Афганистане. «На случай появления тревожных событий на границе вертолеты вооружены, готовы к бою», — указал он.

В свою очередь министр национальной обороны Польши подчеркнул, что необходимо дальнейшее расширение военного присутствия на границе с Белоруссией.

Польский МИД 1 августа заявил, что два белорусских вертолета нарушили воздушное пространство страны. В МИД был вызван временный поверенный в делах Белоруссии, где ему заявили протест и потребовали от него объяснений. Минобороны Белоруссии назвало обвинения о нарушении границы Польши надуманными, которые были озвучены «для очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы». В тот же день Польша объявила о наращивании контингента военных на границе.

Авторы
Теги
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
Польша Белоруссия вертолеты
Материалы по теме
В США не увидели напряжения между Польшей и Белоруссией для НАТО
Политика
Белоруссия попросила Польшу не нагнетать
Политика
Лукашенко объяснил перемещение вагнеровцев к границе Польши
Политика