Замглавы генштаба Польши Соколовский заявил о готовности к боям на границе с Белоруссией

В Генштабе Польши заявили о боевой готовности на границе с Белоруссией

Напряжение на польско-белорусской границе выросло после того, как 1 августа Варшава объявила Минск во вторжении боевых вертолетов в воздушное пространство страны. Белорусские власти этот инцидент отрицают

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Заместитель начальника генштаба польской армии генерал Марек Соколовский в ходе встречи с министром национальной обороны Польши Мариушем Блащаком и военнослужащими в городе Белосток сообщил, что польские вертолеты готовы применить оружие на белорусской границе в случае необходимости, передает TVPInfo.

Генерал отметил, что по указанию министра уже было осуществлено размещение боевых вертолетов на польско-белорусской границе. Их экипажи имеют опыт боевых действий и служили в Афганистане. «На случай появления тревожных событий на границе вертолеты вооружены, готовы к бою», — указал он.

В свою очередь министр национальной обороны Польши подчеркнул, что необходимо дальнейшее расширение военного присутствия на границе с Белоруссией.

Польский МИД 1 августа заявил, что два белорусских вертолета нарушили воздушное пространство страны. В МИД был вызван временный поверенный в делах Белоруссии, где ему заявили протест и потребовали от него объяснений. Минобороны Белоруссии назвало обвинения о нарушении границы Польши надуманными, которые были озвучены «для очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы». В тот же день Польша объявила о наращивании контингента военных на границе.