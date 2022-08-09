В Латвии предложили запретить продление ВНЖ гражданам России и Белоруссии

Ранее латвийский сейм утвердил поправки, предусматривающие введение годового запрета на выдачу первичных ВНЖ гражданам России и Белоруссии. Теперь объединение депутатов готовит поправки, запрещающие продление ВНЖ

Депутаты национал-консервативного объединения партий «Все для Латвии!» — «Отечеству и свободе/ДННЛ» готовят поправки к закону «Об иммиграции», предусматривающие возможность не продлевать временные виды на жительство (ВНЖ) гражданам России и Белоруссии, сообщает Delfi.

Консерваторы также обещают добиться ограничения выдачи постоянных ВНЖ гражданам России и Белоруссии, пишет издание.

7 апреля парламент Латвии утвердил в окончательном чтении поправки к закону «Об эмиграции», предусматривающие введение до 30 июня 2023 года запрета на выдачу первичных временных видов на жительство гражданам России и Белоруссии.

С конца февраля Латвия прекратила выдачу виз россиянам, однако с рядом исключений по гуманитарным соображениям. На прошлой неделе власти решили сократить число исключений: теперь в страну россияне смогут попасть, только если они направляются на похороны близкого человека.

Евросоюз также приостановил упрощенный визовый режим с Россией, подразумевавший облегченную процедуру оформления документов для официальных лиц и предпринимателей. За полный запрет виз россиянам высказались глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу и глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.

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Еврокомиссия, однако, полный запрет на выдачу виз россиянам исключила . «Всегда есть группы людей, которым необходимо давать визы. Это гуманитарные случаи, члены семьи [граждан стран ЕС], журналисты и диссиденты», — отметили еврочиновники. Как пояснили в ЕК, санкции Брюсселя направлены прежде всего и «главным образом» против российского правительства и экономических элит страны, а не против рядовых граждан.