В Латвии предложили запретить продление ВНЖ гражданам России и Белоруссии
Депутаты национал-консервативного объединения партий «Все для Латвии!» — «Отечеству и свободе/ДННЛ» готовят поправки к закону «Об иммиграции», предусматривающие возможность не продлевать временные виды на жительство (ВНЖ) гражданам России и Белоруссии, сообщает Delfi.
Консерваторы также обещают добиться ограничения выдачи постоянных ВНЖ гражданам России и Белоруссии, пишет издание.
7 апреля парламент Латвии утвердил в окончательном чтении поправки к закону «Об эмиграции», предусматривающие введение до 30 июня 2023 года запрета на выдачу первичных временных видов на жительство гражданам России и Белоруссии.
С конца февраля Латвия прекратила выдачу виз россиянам, однако с рядом исключений по гуманитарным соображениям. На прошлой неделе власти решили сократить число исключений: теперь в страну россияне смогут попасть, только если они направляются на похороны близкого человека.
Евросоюз также приостановил упрощенный визовый режим с Россией, подразумевавший облегченную процедуру оформления документов для официальных лиц и предпринимателей. За полный запрет виз россиянам высказались глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу и глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.
Еврокомиссия, однако, полный запрет на выдачу виз россиянам исключила. «Всегда есть группы людей, которым необходимо давать визы. Это гуманитарные случаи, члены семьи [граждан стран ЕС], журналисты и диссиденты», — отметили еврочиновники. Как пояснили в ЕК, санкции Брюсселя направлены прежде всего и «главным образом» против российского правительства и экономических элит страны, а не против рядовых граждан.
В Кремле же пообещали ответить в случае «эмоциональных решений». По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, такой запрет стал бы «очень плохим» решением. «Все-таки хочется надеяться на лучшее, хоть на небольшую долю сохранения трезвости мышления у наших оппонентов», — добавил он.