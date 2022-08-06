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Пророссийские власти Херсона заявили о выходе из-под юрисдикцикции Киева

Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов заявил, что область не находится под юрисдикцией Киева

Подконтрольная российским силам территория Херсонской области «фактически больше не находится» в юрисдикции Украины, заявил «РИА Новости» заместитель главы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.

По его словам, решения властей Украины «для нас не указ», администрация «не воспринимает любые заявления киевского режима всерьез». Стремоусов считает также, что новый глава Херсонской областной военной администрации, которого на этой неделе назначил Киев, не приедет в регион.

Госпитализированного главу администрации Херсона отправили в Москву
Политика
Владимир Сальдо

Херсонская область находится под контролем российских сил с марта. В регионе создана военно-гражданская администрация (ВГА), которую возглавил Владимир Сальдо; накануне его госпитализировали. Как утверждал Стремоусов, тот заболел в результате «тяжелейшего перенапряжения, физического и психического» за последние шесть месяцев. 5 августа Сальдо направили в НИИ им. Н.В. Склифосовского в Москве.

Власти Украины считают утраченные территории оккупированными. В июле глава Минобороны страны Алексей Резников сообщил, что президент Владимир Зеленский приказал военным вернуть южные прибрежные территории под контроль Киева. 4 августа он назначил
главой Херсонской областной государственной администрации Ярослава Янушевича, уволив с этой должности Дмитрия Бутрия.

Янушевич в 2013-2014 годах работал заместителем председателя Государственной финансовой инспекции Украины. Как пишет ZN.ua, его люстрировали в 2014 году. Чиновник пользовался доверием бывшего премьера Николая Азарова (2010-2014).

Теги
Херсонская область Украина Военная операция на Украине
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