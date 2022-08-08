Минобороны обвинило Украину в повреждении ЛЭП для Херсона и Запорожья

Запорожская атомная электростанция, архивное фото (Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости)

В результате обстрела со стороны Украины была повреждена высоковольтная линия «Каховская», которая подает электроэнергию в Запорожскую и Херсонскую области, сообщили в Минобороны России.

«На Запорожской АЭС произошел скачок напряжения, вызвавший задымление на открытом распределительном устройстве станции. Также сработала система защиты, отключившая подачу электроэнергии», — говорится в сообщении.

Материал дополняется.