Военно-гражданская администрация Херсона заявила об ударе HIMARS по мосту
ВСУ ударили из американской ракетной системы залпового огня HIMARS по мосту через Днепр в Херсонской области, заявил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов, передает «РИА Новости». ВГА была образована после того, как российские войска установили контроль над областью.
«Украинские войска выпустили 12 ракет HIMARS. Обстрел был в четыре утра, пакет из 12 ракет, два залпа по шесть. Есть серьезные разрушения. Движение по мосту пока есть, но для большегрузного транспорта он, вероятно, будет перекрываться», — сказал Стремоусов.
До этого замглавы ВГА сообщил о попадании восьми из 12 ракет по Антоновскому мосту. Однако затем уточнил, что по мосту пришлось 11 из 12 ударов. Данных о пострадавших нет.
Ранее представитель ВГА региона говорил о том, что система противовоздушной обороны перехватила ракеты в небе над Херсоном, передавал ТАСС.
«Около 4:30 мск в Херсоне работала [система] ПВО. Перехвачены все десять ракет, которые Украина выпустила по городу», — отмечал он.
Херсонская область находится под контролем российских военных с середины марта. С тех пор в регионе появились военно-гражданские администрации во главе с пророссийскими активистами, которые говорят о планах провести референдум о вступлении в состав России. Украинские власти заявили о планах вернуть область под свой контроль, а также завели на представителей новых властей дела о госизмене и коллаборационизме.
18 июля заместитель главы ВГА региона Кирилл Стремоусов заявил, что обстрелы региона участились, поэтому новые власти усилят систему ПВО.
Накануне МВД новой администрации области сообщило о перехвате ракет. Позже Стремоусов обвинил ВСУ в ударе по Антоновскому мосту из РСЗО HIMARS, а пресс-служба ВГА региона уточнила, что на него упала одна из шести ракет.
Никто не пострадал. Замглавы пророссийской администрации обещал усилить систему ПВО для защиты моста.
Антоновский мост — единственный в городе через Днепр и соединяет Херсон с городом Алёшки. Его общая протяженность — около 1,4 км, ширина — 25 м.