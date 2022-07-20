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Военно-гражданская администрация Херсона заявила об ударе HIMARS по мосту

Военно-гражданская администрация Херсона заявила об ударах HIMARS по мосту через Днепр
По данным ВГА, украинские военные выпустили из РСЗО 12 ракет, из них 11 попали по единственному мосту через Днепр
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

ВСУ ударили из американской ракетной системы залпового огня HIMARS по мосту через Днепр в Херсонской области, заявил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов, передает «РИА Новости». ВГА была образована после того, как российские войска установили контроль над областью.

«Украинские войска выпустили 12 ракет HIMARS. Обстрел был в четыре утра, пакет из 12 ракет, два залпа по шесть. Есть серьезные разрушения. Движение по мосту пока есть, но для большегрузного транспорта он, вероятно, будет перекрываться», — сказал Стремоусов.

До этого замглавы ВГА сообщил о попадании восьми из 12 ракет по Антоновскому мосту. Однако затем уточнил, что по мосту пришлось 11 из 12 ударов. Данных о пострадавших нет.

МВД Херсонской области сообщило о перехвате ракет
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Ранее представитель ВГА региона говорил о том, что система противовоздушной обороны перехватила ракеты в небе над Херсоном, передавал ТАСС.

«Около 4:30 мск в Херсоне работала [система] ПВО. Перехвачены все десять ракет, которые Украина выпустила по городу», — отмечал он.

В Херсоне заявили о повреждении моста через Днепр при ударе ВСУ из HIMARS
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Херсонская область находится под контролем российских военных с середины марта. С тех пор в регионе появились военно-гражданские администрации во главе с пророссийскими активистами, которые говорят о планах провести референдум о вступлении в состав России. Украинские власти заявили о планах вернуть область под свой контроль, а также завели на представителей новых властей дела о госизмене и коллаборационизме.

18 июля заместитель главы ВГА региона Кирилл Стремоусов заявил, что обстрелы региона участились, поэтому новые власти усилят систему ПВО.

Накануне МВД новой администрации области сообщило о перехвате ракет. Позже Стремоусов обвинил ВСУ в ударе по Антоновскому мосту из РСЗО HIMARS, а пресс-служба ВГА региона уточнила, что на него упала одна из шести ракет.

Никто не пострадал. Замглавы пророссийской администрации обещал усилить систему ПВО для защиты моста.

Антоновский мост — единственный в городе через Днепр и соединяет Херсон с городом Алёшки. Его общая протяженность — около 1,4 км, ширина — 25 м.

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Теги
Жанна Антохина
Херсон Херсонская область ПВО ракеты Украина
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