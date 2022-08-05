Госпитализированного главу администрации Херсона отправили в Москву

Главу ВГА переводят в НИИ им. Н.В. Склифосовского. О своей госпитализации он сообщил накануне, не называя диагноз, но заявил, что ему стало плохо из-за последствий COVID. Ранее сообщалось, что Сальдо ввели в медикаментозную кому

Владимир Сальдо (Фото: Владимир Сальдо / VK)

Главу военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимира Сальдо, которого госпитализировали накануне, переводят в московский НИИ им. Н.В. Склифосовского, сообщила в Telegram пресс-служба руководителя ВГА.

«По результатам медобследования было принято решение о переводе Владимира Сальдо в НИИ Склифосовского, где ему будет оказываться квалифицированная медицинская помощь. Борт с главой администрации Херсонской области отправлен из Симферополя в Москву», — сообщили представители Сальдо.

О своей госпитализации накануне сообщил сам Сальдо, не называя диагноз. Примерно в 13:00 5 августа в Telegram-канале чиновника появился пост, написанный от его имени. В нем говорилось, что Сальдо чувствует себя хорошо, его состояние улучшается. Ухудшение самочувствия глава ВГА объяснил «осложнениями» после коронавируса.

Однако уже через несколько часов телеканал RT со ссылкой на источник в администрации региона сообщил, что Сальдо в среднетяжелом состоянии и его ввели в медикаментозную кому. Вместо него исполняющим обязанности главы ВГА назначили председателя правительства Херсонской области Сергея Елисеева.

Информацию о введении Сальдо в кому подтвердил Telegram-канал Baza. По данным его источника, 4 августа главу ВГА привезли в одну из крымских больниц, однако ему стало хуже. Тогда Сальдо подключили к аппарату ИВЛ и ввели в кому, а консилиум врачей решил отправить его в Москву спецбортом.

Позже заместитель главы ВГА Кирилл Стремоусов заявил, что сообщения о введении Сальдо в медикаментозную кому являются «частью информационной войны Украины против России».

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«Болезнь Владимира Сальдо — это результат тяжелейшего перенапряжения, физического и психического, которое глава ВГА перенес за последние шесть месяцев. Владимир Сальдо спал в сутки по несколько часов, трудился без выходных», — сказал он.

Херсонская область находится под контролем российских военных с марта. На ее территории создана пророссийская военно-гражданская администрация.

Киев считает утраченные территории оккупированными. В июле глава украинского Минобороны Алексей Резников сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский приказал военным вернуть южные прибрежные территории под контроль Киева. Чуть позже разведка страны сообщила, что ВСУ готовятся начать контрнаступление на южном направлении.