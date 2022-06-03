В МИДе не увидели смысла говорить о встрече Путина и Зеленского

По словам Захаровой, не стоит рассуждать на эту тему, «не имея никакой фактологии». В недавнем разговоре с Эрдоганом Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным, Турция предложила посредничество в организации переговоров

Вид на здание МИД РФ (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Говорить о встрече президентов России и Украины сейчас нет смысла «даже теоретически», заявила на брифинге официальный представитель МИДа Мария Захарова.

«Заниматься сейчас просто рассуждениями, не имея никакой фактологии, я просто бы не стала», — сказала она, выразив благодарность всем, кто предлагает посредничество в организации таких переговоров.

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в конце мая в очередной раз с начала российской спецоперации заявил, что хочет встретиться с Владимиром Путиным. Анкара считает возможной встречу двух президентов и готова содействовать урегулированию кризиса, подчеркнул министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

В мае Зеленский подчеркнул, что Путин — единственный российский политик, с которым он хотел бы встретиться, и на такой встрече может обсуждаться только один вопрос — прекращение боевых действий на Украине. Президент отметил, что организация каких-либо переговоров с Россией становится все сложнее.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не раз говорил, что российско-украинские переговоры на высшем уроне гипотетически возможны. С начала военной операции делегации двух стран провели несколько раундов переговоров и передали друг другу предложения по мирному соглашению. В начале апреля Песков допустил очную встречу президентов, если делегации сформулируют конкретный письменный документ. Однако вскоре после этого и российская, и украинская стороны сообщили, что переговоры зашли в тупик.