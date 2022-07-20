Песков сообщил о подготовке нескольких визитов Путина за рубеж осенью

Куда собирается направиться президент, его пресс-секретарь не стал уточнять. Путин с начала военной операции посетил Таджикистан и Туркмению, также Иран

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Президент России Владимир Путин планирует посетить несколько стран осенью, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, поездки за рубеж в ближайшее время на повестке дня не стоят.

«Но на повестке дня, скажем так, осенью несколько визитов еще планируется. Не буду сейчас их предвосхищать, но, действительно, подготовка ведется», — сказал Песков, отвечая на вопрос о новых зарубежных визитах в ближайшее время.

Накануне Путин прибыл с рабочим визитом в Тегеран, где принял участие в трехсторонней встрече глав государств — гарантов Астанинского процесса по Сирии, а также пообщался с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, верховным лидером республики Али Хаменеи и турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. В конце июня Путин приезжал в Таджикистан и Туркмению. Это были первые зарубежные визиты с начала военной операции на Украине.

15–16 ноября в Индонезии должен пройти саммит G20 (объединяет страны с наиболее развитой и развивающейся экономикой, в том числе Евросоюз, США, Россию, Китай, Великобританию, Францию, Бразилию, Саудовскую Аравию и другие). В начале июля в российском МИДе сообщили, что Москва предварительно известила Индонезию о намерении Путина принять участие в во встрече «Большой двадцатки», однако формат, отметили там, будет зависеть от развития ситуации в мире и с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в Юго-Восточной Азии.

Накануне помощник президента Юрий Ушаков пояснил, что с форматом в Кремле определятся непосредственно перед саммитом.