Ушаков сообщил, когда примут решение о формате участия Путина в G20

Формат участия президента России Владимира Путина в саммите G20 будет определен непосредственно перед ним, сообщил помощник президента Юрий Ушаков журналистам, его слова приводит ТАСС.

«Приглашение есть. Мы ответили положительно. Решение будет принято непосредственно перед поездкой», — сказал он, отвечая на вопрос, будет ли Путин участвовать очно.

В начале июля в российском МИДе сообщили, что Москва предварительно проинформировала Индонезию о намерении Путина принять участие в саммите G20, однако формат, пояснили там, будет зависеть от развития ситуации в мире и с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в Юго-Восточной Азии.

Саммит «Большой двадцатки» (объединяет страны с наиболее развитой и развивающейся экономикой, в том числе Евросоюз, США, Россию, Китай, Великобританию, Францию, Бразилию, Саудовскую Аравию и другие) пройдет 15–16 ноября на острове Бали.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс уже пообещала вызвать на разговор и «осадить» президента России при встрече с ним на саммите, если станет премьер-министром. Для подобных обещаний у главы британского МИДа «осаждалка с вызывалкой не выросли», ответила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова на слова Трасс.