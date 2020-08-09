Захарова назвала причину задержания журналистов в Минске

Корреспонденты Владимир Роменский и Василий Полонский, а также оператор Николай Антипов были задержаны в Минске в основной день голосования на выборах президента. В МИД России заявили, что у них не было аккредитации.

Мария Захарова (Фото: МИД РФ / РИА Новости)

Журналисты телеканала «Дождь» задержаны в Минске из-за отсутствия аккредитации. Об этом сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире канала.

Она сообщила, что российское посольство находится в контакте с белорусской стороной. По ее словам, с журналистами «все в порядке», им оказывается консульская помощь.

«Наше посольство в Минске подключилось к разрешению ситуации с журналистами телеканала. Установлено местонахождение журналистов... Причина — отсутствие аккредитации», — сказала Захарова.

Главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко написал в своем Telegram-канале, что все необходимые для аккредитации документы были направлены белорусской стороне еще 15 июня. «Наши корреспонденты работали в Минске в ожидании, пока аккредитация будет подтверждена», — пояснил он.