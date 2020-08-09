Власти Белоруссии сообщили о DDoS-атаке на госресурсы

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Вечером 8 августа и ранним утром 9 августа зафиксирована большая волна DDoS-атак на сайты КГБ и МВД Белоруссии. Сообщение об этом размещено на сайте центра реагирования на компьютерные инциденты Белоруссии.

В сообщении подчеркивается, что атаки удалось отразить, но «начались проблемы с оборудованием».

9 августа в Белоруссии проходит основной день голосования на выборах президента. Граждане страны также могли проголосовать досрочно с 4 по 8 августа. В эти пять дней на участки пришли 41,7% избирателей, сообщила ЦИК.

В выборах участвуют пять кандидатов. Это действующий президент Александр Лукашенко, который баллотируется на шестой срок, а также бывший депутат нижней палаты парламента страны Анна Канопацкая, сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев, глава партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергей Черечень и супруга арестованного Сергея Тихановского Светлана.