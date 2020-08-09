СЖР потребовал объяснить задержание журналистов «Дождя» в Белоруссии
«Союз журналистов России считает, что задержание российских журналистов очевидно нарушает права на свободу слова и свободу распространения информации. СЖР требует от властей Белоруссии немедленного освобождения наших коллег», — говорится в сообщении.
Ранее главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко сообщил РБК, что в Минске задержали журналистов Владимира Роменского, Василия Полонского и оператора Николая Антипова. Сотрудники телеканала прибыли в страну для освещения президентских выборов.
Telegram-канал Nexta Live опубликовал видео задержания. На кадрах видно, как люди в гражданской одежде и в защитных масках фиксируют лежащим на асфальте журналистам руки за спиной, а затем уводят.