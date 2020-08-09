СЖР потребовал объяснить задержание журналистов «Дождя» в Белоруссии

Несколько дней назад в Минске задержали трех журналистов телеканала «Настоящее время». Они также занимались освещением президентских выборов в Белоруссии. Несколько сотрудников милиции и ОМОНа забрали их из гостиничного номера и провели обыск. Позднее телеканал сообщил, что после допроса в РУВД их депортировали на Украину с запретом въезда в Белоруссию на десять лет.