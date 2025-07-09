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Во Франции звонок Макрона Путину объяснили принципом красного телефона

Лекорню — о звонке Макрона Путину: нужно соблюдать принцип красного телефона
Ядерные державы имеют «особые обязательства» по отношению друг к другу, заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню, комментируя звонок Макрона Путину. Он напомнил о принципе красного телефона из фильмов времен холодной войны
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Ludovic Marin / Reuters)

Ядерные державы должны вести диалог по принципу красного телефона, который показывают «в фильмах времен холодной войны», заявил в интервью Valeurs французский министр обороны Себастьян Лекорню. Так он прокомментировал недавний разговор Владимира Путина и президента Франции Эмманюэля Макрона.

«Я последние три года постоянно объяснял, что у ядерных держав есть особые обязательства по отношению друг к другу», — заявил Лекорню, отметив важность коммуникации между лидерами стран, обладающих ядерным оружием.

Министр обороны Франции напомнил, что Макрон звонил Путину по вопросу атомной энергетики и Запорожской АЭС в сентябре 2022 года. Лекорню добавил, что, когда президент Франции попросил его позвонить Сергею Шойгу, бывшему министру обороны России, они вели диалог о ядерных проблемах и борьбе с терроризмом.

«Это принцип красного телефона, который мы видим в фильмах времен холодной войны: ядерные державы должны разговаривать друг с другом», — подчеркнул глава Министерства обороны Франции.

В последний раз Путин поговорил с Макроном 1 июля, этот разговор стал первым почти за три года. Во время разговора обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке, в том числе конфронтация Ирана и Израиля, иранская ядерная программа.

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Разговор российского и французского президентов был важен для Франции, поскольку последняя, как и Россия, является гарантом Договора о нераспространении ядерного оружия, заявил тогда Макрон. «Я позвонил ему [Путину] прежде всего для того, чтобы обсудить иранский вопрос и необходимость сохранения Договора о нераспространении ядерного оружия. Он выразил готовность содействовать. Было очень важно заручиться этим согласием, поскольку Франция также несет ответственность за обеспечение стабильности», — отметил лидер Франции.

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Макрон был заинтересован в мнении и совете российского лидера Владимира Путина по ситуации в Иране и Договору о нераспространении ядерного оружия, заявила тогда на брифинге официальный представитель кабмина Франции Софи Прима.

В конце июня Макрон во время телефонного разговора с президентом Ирана Масудом Пезешкианом призвал его придерживаться Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

13 июня Израиль начал операцию против ядерных объектов Ирана, Тегеран отреагировал ответной операцией. После того как на протяжении девяти дней стороны обменивались ударами, в конфликт вмешались США. Они также нанесли удары по объектам иранской ядерной программы в Фордо, Натанзе и Исфахане.

В ответ Иран 23 июня атаковал крупнейший американский военный объект на Ближнем Востоке — авиабазу Аль-Удейд в Катаре. 24 июня американский президент Дональд Трамп сообщил о прекращении огня между Израилем и Ираном.

Москва выступает против распространения ядерного оружия, в том числе появления его у Ирана. При этом, по мнению российского президента, Иран имеет право на использование ядерных технологий в мирных целях.

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Алина Черкашина
Франция Эмманюэль Макрон Владимир Путин ядерное оружие холодная война
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