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Политика ,  
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Макрон назвал свой разговор с Путиным важным для Франции

Макрон сообщил, что обсуждал с Путиным необходимость сохранить ДНЯО и тот согласился содействовать. Это согласие было важным, так как Франция также является гарантом стабильности, подчеркнул Макрон
Эмманюэль&nbsp;Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Tom Nicholson / Getty Images)

Разговор российского и французского президентов Владимира Путина и Эмманюэля Макрона был важен для Франции, поскольку последняя, как и Россия, является гарантом Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом заявил Макрон в эфире телеканала BFMTV.

«Я позвонил ему [Путину] прежде всего для того, чтобы обсудить иранский вопрос и необходимость сохранения Договора о нераспространении ядерного оружия. Он выразил готовность содействовать. Было очень важно заручиться этим согласием, поскольку Франция также несет ответственность за обеспечение стабильности», — сказал Макрон (цитата по ТАСС).

Французский президент также отметил, что «не может сказать, что в обсуждении Украины есть какой-то прогресс».

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Эмманюэль Макрон

Телефонный разговор Путина и Макрона состоялся 1 июля и стал первым с сентября 2022 года. В Кремле сообщили, что политики обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и российско-украинский конфликт.

Официальный представитель французского правительства Софи Прима сообщила позднее, что Макрон хотел выслушать мнение и совет Путина насчет ситуации в Иране и ДНЯО.

Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) — это международный многосторонний документ, направленный на предотвращение распространения ядерного оружия в мире.

В ДНЯО государства делятся на ядерные («ядерная пятерка»: Великобритания, Китай, Россия (как преемница СССР), США и Франция) и остальные, неядерные. Первые произвели и применили ядерное оружие либо другое взрывное устройство до 1967 года. Остальные подписанты добровольно отказались от права иметь такое оружие.

«Ядерная пятерка» дала гарантии безопасности неядерным участникам договора, в том числе по линии Совбеза ООН.

После конфликта Ирана с Израилем президент исламской республики Масуд Пезешкиан подписал указ о приостановке сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) В Тегеране начали звучать заявления о том, что пришло время Ирану выйти из ДНЯО. В иранском парламенте объяснили это тем, что договор должен был гарантировать безопасность Ирана, а не становиться причиной ее отсутствия.

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