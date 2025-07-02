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Война Израиля и Ирана ,  
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В Париже объяснили, зачем Макрону понадобился разговор с Путиным

Макрон оптимистично оценил мнение Путина по ядерной программе Ирана
Сюжет
Война Израиля и Ирана
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Jamie Squire / Getty Images)

Президент Франции Эмманюэль Макрон был заинтересован в мнении и совете российского лидера Владимира Путина по ситуации в Иране и Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявила на брифинге официальный представитель кабмина Франции Софи Прима.

Трансляция опубликована в соцсети Х Елисейского дворца.

«Президент Франции хотел услышать мнение и совет Владимира Путина, а также его мнение в целом по вопросу нераспространения оружия и Ирана. Он сказал нам, что он довольно оптимистичен в отношении позиции Владимира Путина, который будет против выхода Ирана из этого договора», — заявила Прима.

Представитель кабмина назвала состоявшийся 1 июля телефонный разговор президентов России и Франции важным событием, так как они не разговаривали в течение долгого времени.

Москва выступает против распространения ядерного оружия, в том числе появления его у Ирана. При этом, по мнению российского президента, Иран имеет право на использование ядерных технологий в мирных целях.

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Эмманюэль Макрон

Телефонный разговор Путина и Макрона стал первым с сентября 2022 года. В Кремле сообщили, что лидеры России и Франции обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и российско-украинский конфликт, который Путин назвал «прямым следствием действий западных государств», затягивающих боевые действия поставками вооружения на Украину.

Как сообщили в Елисейском дворце, Макрон в ходе разговора «подчеркнул непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины» и призвал к прекращению огня и началу переговоров. Президент Франции также выразил надежду на продолжение контактов с российским лидером.

После разговора с Путиным Макрон позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому и рассказал о состоявшейся беседе, передают «РБК-Украина» и «Суспільне» со ссылками на источники.

Последняя личная встреча президентов России и Франции, в ходе которой они обсуждали вопросы европейской безопасности, состоялась 7 февраля 2022 года в Москве и продлилась почти шесть часов.

В марте 2025 года Макрон допускал, что может позвонить Путину, если Франция, Украина и союзники в ЕС сочтут, что для этого настал подходящий момент.

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Плугина Ирина, Алина Черкашина
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