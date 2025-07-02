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Война Израиля и Ирана ,  
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Le Parisien узнала причину звонка Макрона Путину

Le Parisien: Макрон позвонил Путину в первую очередь из-за Ирана
Сюжет
Война Израиля и Ирана
Макрон в первую очередь связался с Путиным из-за Ирана. Стороны условились продолжать контакты на этот счет, подчеркнули важность соблюдения страной ДНЯО и сотрудничества с МАГАТЭ
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Michel Euler / Reuters)

Президент Франции Эмманюэль Макрон позвонил российскому коллеге Владимиру Путину из-за ситуации с Ираном, пишет Le Parisien. Незадолго до этого французский лидер общался с иранским президентом Масудом Пезешкианом и главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

Детали о разговоре Путина и Макрона газете сообщили источники. Один из них сказал, что, хотя беседа 1 июля была первой почти за три года (с сентября 2022-го), «связи никогда не были полностью разорваны»; другие отметили у обоих лидеров «интерес» к возобновлению диалога.

По иранской тематике, как сообщила французская сторона, «оба президента договорились координировать свои действия и в ближайшее время провести новые переговоры, чтобы совместно отслеживать развитие ситуации». Российская сторона подтверждала возможность продолжения контактов по этому вопросу.

Кремль подчеркивал, что важно уважать «законное право Тегерана на развитие мирного атома», Ирану нужно выполнять Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), что включает и сотрудничество с МАГАТЭ.

Президенты также обсудили Украину. Макрон подчеркнул, что Париж продолжит поддержку Киева, а также призвал к прекращению огня и началу переговоров. Путин «подтвердил принципиальные подходы к возможным договоренностям, которые должны носить комплексный и долгосрочный характер, предусматривать устранение первопричин украинского кризиса и опираться на новые территориальные реалии».

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Парламент Ирана после 12-дневной войны страны с Израилем одобрил приостановку сотрудничества с МАГАТЭ, а также решил не пускать главу агентства на свои ядерные объекты. Макрон в разговоре с Пезешкианом 29 июня призвал Тегеран к соблюдению ДНЯО и сотрудничеству с МАГАТЭ. На встрече с Гросси после решения иранского парламента Макрон выразил поддержку МАГАТЭ и призвал допустить представителей агентства на объекты Ирана.

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