Макрон попросил Иран соблюдать ДНЯО и сотрудничать с МАГАТЭ

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время телефонного разговора с президентом Ирана Масудом Пезешкианам призвал его придерживаться Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом он написал на своей странице в X.

«Мои ключевые посылы: <...> соблюдение Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и скорейшее возобновление работы МАГАТЭ в Иране для обеспечения полной прозрачности», — говорится в посте.

Они обсудили, в частности, также соблюдение режима прекращения огня между Ираном и Израилем и возвращение за стол переговоров для обсуждения ядерной программы.

Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) — это международный многосторонний документ, направленный на предотвращение распространения ядерного оружия в мире. В ДНЯО государства делятся на ядерные («ядерная пятерка»: Великобритания, Китай, Россия (как преемница СССР), США и Франция) и остальные, неядерные. Первые произвели и применили ядерное оружие либо другое взрывное устройство до 1967 года. Остальные подписанты добровольно отказались от права иметь ядерное оружие.

Ранее официальный представитель комиссии меджлиса (парламента) по нацбезопасности депутат Эбрахим Резаи заявил, что пришло время Ирану выйти из ДНЯО. Он объяснил это тем, что договор должен был гарантировать безопасность Ирана, а не становиться причиной ее отсутствия.

Израиль начал операцию против ядерных объектов Ирана 13 июня, Тегеран отреагировал ответной операцией. После того как на протяжении девяти дней стороны обменивались ударами, в конфликт вмешались США. Они также нанесли удары по объектам иранской ядерной программы: в Фордо, Натанзе и Исфахане. В ответ Иран 23 июня атаковал крупнейший американский военный объект на Ближнем Востоке авиабазу Аль-Удейд в Катаре.

Позднее, 24 июня, американский президент Дональд Трамп сообщил о прекращении огня между Израилем и Ираном.