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Война Израиля и Ирана ,  
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Макрон попросил Иран соблюдать ДНЯО и сотрудничать с МАГАТЭ

Сюжет
Война Израиля и Ирана

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время телефонного разговора с президентом Ирана Масудом Пезешкианам призвал его придерживаться Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом он написал на своей странице в X.

«Мои ключевые посылы: <...> соблюдение Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и скорейшее возобновление работы МАГАТЭ в Иране для обеспечения полной прозрачности», — говорится в посте.

Они обсудили, в частности, также соблюдение режима прекращения огня между Ираном и Израилем и возвращение за стол переговоров для обсуждения ядерной программы.

Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) — это международный многосторонний документ, направленный на предотвращение распространения ядерного оружия в мире.

В ДНЯО государства делятся на ядерные («ядерная пятерка»: Великобритания, Китай, Россия (как преемница СССР), США и Франция) и остальные, неядерные. Первые произвели и применили ядерное оружие либо другое взрывное устройство до 1967 года. Остальные подписанты добровольно отказались от права иметь ядерное оружие.

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Ранее официальный представитель комиссии меджлиса (парламента) по нацбезопасности депутат Эбрахим Резаи заявил, что пришло время Ирану выйти из ДНЯО. Он объяснил это тем, что договор должен был гарантировать безопасность Ирана, а не становиться причиной ее отсутствия.

Израиль начал операцию против ядерных объектов Ирана 13 июня, Тегеран отреагировал ответной операцией. После того как на протяжении девяти дней стороны обменивались ударами, в конфликт вмешались США. Они также нанесли удары по объектам иранской ядерной программы: в Фордо, Натанзе и Исфахане. В ответ Иран 23 июня атаковал крупнейший американский военный объект на Ближнем Востоке авиабазу Аль-Удейд в Катаре.

Позднее, 24 июня, американский президент Дональд Трамп сообщил о прекращении огня между Израилем и Ираном.

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Теги
Персоны
Полина Харчевникова
Эмманюэль Макрон Иран МАГАТЭ ДНЯО Масуд Пезешкиан
Эмманюэль Макрон фото
Эмманюэль Макрон
политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
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