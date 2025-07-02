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Военная операция на Украине ,  
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Песков объяснил цель беседы Путина с Макроном словами «давно не общались»

Песков: Путин созвонился с Макроном, потому что они «давно не общались»
Сюжет
Военная операция на Украине
Эммануэль Макрон
Эммануэль Макрон (Фото: Benoit Tessier / Reuters)

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон не разговаривали лично уже длительное время, им нужно было услышать друг от друга изложение своих позиций «со всеми нюансами», сообщил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину.

«Давно не общались. И нужно было со всеми нюансами изложить позицию друг другу. Вот что, собственно, и было сделано. Потому что одно дело — воспринимать какие-то доклады своих помощников, а другое дело — слушать напрямую от первоисточника», — сказал он.

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Эмманюэль Макрон

Так пресс-секретарь президента прокомментировал первый за три года разговор Путина и Макрона, который состоялся 1 июля.

Политики обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, а также конфликт на Украине — в частности, перспективы мирного урегулирования. Беседа продлилась более двух часов.

Bloomberg после этого сообщил, что Макрон после разговора с Путиным предупредил президента Украины Владимира Зеленского, что позиция Москвы по урегулированию на Украине не изменилась.

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политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
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