Песков объяснил цель беседы Путина с Макроном словами «давно не общались»
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон не разговаривали лично уже длительное время, им нужно было услышать друг от друга изложение своих позиций «со всеми нюансами», сообщил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину.
«Давно не общались. И нужно было со всеми нюансами изложить позицию друг другу. Вот что, собственно, и было сделано. Потому что одно дело — воспринимать какие-то доклады своих помощников, а другое дело — слушать напрямую от первоисточника», — сказал он.
Так пресс-секретарь президента прокомментировал первый за три года разговор Путина и Макрона, который состоялся 1 июля.
Политики обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, а также конфликт на Украине — в частности, перспективы мирного урегулирования. Беседа продлилась более двух часов.
Bloomberg после этого сообщил, что Макрон после разговора с Путиным предупредил президента Украины Владимира Зеленского, что позиция Москвы по урегулированию на Украине не изменилась.
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