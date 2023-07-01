Зеленский заявил о желании «показать результаты» ВСУ к саммиту НАТО

Киев хотел бы «показать результаты на поле боя» к саммиту НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля, сказал президент Украины. Российская сторона неоднократно заявляла об отражении всех атак со стороны ВСУ

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев хотел бы «показать результаты на поле боя» к саммиту НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля. Об этом он рассказал в интервью испанским СМИ в Киеве.

«До саммита мы должны показать результаты, но каждый километр стоит жизни», — сказал Зеленский (цитата по RTVE).

Он признал, что планы ВСУ по контрнаступлению в последние месяцы замедлились. «Проливные дожди длятся долго, и это сильно замедлило некоторые процессы», — сказал он.

По этой причине Зеленский попросил своих европейских партнеров продолжать поддерживать Украину оружием. «Этой осенью мы начали контрнаступление, и нам нужен был результат. У нас были определенные вещи, но артиллерия опаздывала», — пояснил украинский лидер. «Мы остановились, потому что не могли двигаться вперед. Наступление означало потерю людей, а у нас не было артиллерии», — добавил он.

«Мы очень осторожны в этом плане. Быстрые вещи не всегда безопасны», — продолжил Зеленский. «Если они скажут мне, что пройдет два месяца, и тысячи людей умрут, или если это будет три месяца, и умрет меньше людей. Конечно, я выбираю второе», — отметил он. «Я бы даже сказал, что это было четыре или пять месяцев — и никаких потерь. Между временем и человеческими личностями люди — это самое главное», — добавил президент.

Зеленский также считает, что «без Украины НАТО не будет полным». «Есть страны, которые не уверены, являются ли они частью НАТО, но мы на 100%», — убежден он. По его словам, у Украины мощная армия и более чем годовой опыт военных действий. «Я считаю, что они не могут без Украины, потому что теперь мы можем многое сделать: модели и стратегии НАТО уже были опробованы и оценены нашими военными в реальной военной обстановке», — заключил украинский лидер (цитата по El Mundo).

В мае Зеленский заявлял, что Украина хотела бы услышать на саммите НАТО в Вильнюсе «нечто большее, чем об «открытых дверях». При этом Киев понимает, что вступление в альянс невозможно до тех пор, пока на территории страны идут бои, отмечал он. Генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг в июне пообещал послать «четкий сигнал» Украине о том, что ее будущее в НАТО. При этом он назвал победу украинских военных условием для любой содержательной дискуссии о предстоящем членстве. В свою очередь, Зеленский обвинил Столтенберга в демотивации украинских войск. В Кремле называли недопущение вступления Украины в НАТО одной из целей военной операции.

Украина перешла в наступление в начале июня. Украинский лидер признавал, что оно идет «медленнее, чем хотелось бы». При этом он подчеркивал, что, несмотря на попытки давления, Киев будет продвигаться на поле боя «так, как сочтет нужным». Проблемы с наступлением украинский президент объяснял тем, что большая часть территорий на пути заминирована. От Киева ждут быстрого контрнаступления, однако он до сих пор не получил современные истребители, говорил, в свою очередь, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, он обращал внимание на нехватку и другого оружия. «Это не шоу, которое смотрит весь мир и на которое делают ставки, или что-то в этом роде» — отмечал он.

О том, что наступление ВСУ идет медленнее, чем ожидалось, накануне признал и глава Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли. Прежде он допускал, что наступление Украин займет от шести до десяти недель. Столтенберг называл его испытанием для украинских войск.

В Кремле в то же время констатировали, что разлад на Западе и давление на Киев, чтобы тот продолжал «воевать до последнего солдата», очевидны. На прошлой неделе министр обороны Сергей Шойгу на совещании с постоянными членами Совбеза под председательством Владимира Путина говорил, что украинские войска снизили наступательную активность и начали перегруппировку. Однако, несмотря на существенные потери ВСУ, у них сохраняются силы для продолжения контрнаступления, Россия ведет к нему подготовку, указывал он. Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, в свою очередь, сообщал, что украинская армия за время наступления с начала июня потеряла более 13 тыс. человек, 246 танков и другие вооружения. Путин тогда предположил, что «западные союзники Украины действительно решили воевать с Россией до последнего украинца».