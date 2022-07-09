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Посольство призвало избегать места массового скопления людей на Шри-Ланке

Обстановка на улицах Коломбо, Шри-Ланка
Обстановка на улицах Коломбо, Шри-Ланка (Фото: Amitha Thennakoon / AP)

Посольство России в Шри-Ланке призвало российских граждан избегать посещения мест массового скопления людей на фоне беспорядков в стране. Заявление опубликовано на странице посольства в Twitter.

«На фоне проходящих в Коломбо акций протеста угрозы для безопасности российских туристов, а также посольства России в Шри-Ланке отсутствуют. Вместе с тем призываем росграждан избегать посещения мест массового скопления людей», — говорится в сообщении.

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Обстановка на улицах Коломбо, Шри-Ланка

Ранее в дипмиссии заявили, что угрозы для безопасности посольства в связи с протестами в стране не существует, передает «РИА Новости».

Протесты на Шри-Ланке продолжаются с начала апреля на фоне экономического кризиса, который оценивают как самый сильный за 74 года существования государства. 12 апреля в стране был объявлен дефолт. Протестующие требуют отставки правительства и президента Готабаи Раджалаксы. 9 июля протестующие взяли штурмом его резиденцию, однако глава государства успел покинуть ее. Reuters со ссылкой на источники в Минобороны страны сообщает, что президента вывезли из резиденции днем ранее. Где он находится на данный момент, не уточняется.

Премьер-министр Ранил Викрамасингхе после этого созвал экстренное совещание с лидерами политических партий, а также попросил собрать парламент. Лидеры политических партий призвали президента подать в отставку. 

Теги
Шри-Ланка посольство МИД протесты
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