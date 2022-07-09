Премьер Шри-Ланки созвал экстренное совещание из-за протестов

Ранил Викрамасингхе (Фото: Eranga Jayawardena / AP)

Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе созвал экстренное совещание лидеров политических партий после того, как протестующие взяли штурмом резиденцию президента в Коломбо, а также попросил спикера созвать парламент, передает Reuters со ссылкой на заявление канцелярии главы правительства.

По данным AFP, президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса покинул свою резиденцию до того, как в нее вошли протестующие. Где он находится сейчас, не уточняется.

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Протесты на Шри-Ланке проходят с начала апреля на фоне экономического кризиса, который оценивают как самый сильный за 74 года существования государства. 12 апреля власти страны объявили дефолт из-за кризиса и проблем с импортом товаров первой необходимости, которые возникли из-за нехватки валюты.

Внешний долг Шри-Ланки вырос до $25 млрд. В Минфине отмечали, что обслуживание по госдолгу стало невозможным, поскольку пандемия коронавируса и военные действия на Украине подорвали финансовое положение Шри-Ланки. По словам министра финансов Али Сабри, республике потребуется около $3 млрд внешней помощи в течение следующих шести месяцев для восстановления поставок предметов первой необходимости, включая топливо и лекарства.

В мае на Шри-Ланке в результате столкновений между сторонниками и противниками предыдущего премьера Махинды Раджапаксы погибли три человека, еще около 150 человек пострадали. После этого премьер подал в отставку, чтобы позволить своему брату, президенту Шри-Ланки Готабаю Раджапаксе, создать «правительство национального единства». Пост премьера занял Викрамасингхе.

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Однако протестующие также требуют отставки президента. После того как премьер объявил об отставке, группа протестующих подожгла его семейный дом в районе Медамулан в городе Хамбантота. Нападениям подверглись и дома других чиновников.