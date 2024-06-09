Reuters узнал о планах G7 пригрозить небольшим банкам Китая из-за России
Власти США ожидают, что на следующей неделе страны G7 (Великобритания, Канада, Соединенные Штаты, Франция, Германия, Италия и Япония) направят новое «жесткое предупреждение» небольшим китайским банкам о прекращении оказания помощи России в обходе санкций, сообщили источники Reuters, знакомые с вопросом.
Ожидается, что лидеры стран «Большой семерки» на встрече 13–15 июня в Италии обсудят «угрозу, которую представляет растущая китайско-российская торговля» для конфликта на Украине, и меры реагирования. Как рассказали агентству американский чиновник, участвовавший в планировании мероприятия, и другой собеседник, проинформированный по этому вопросу, за обсуждением, вероятно, последуют публичные заявления.
При этом страны G7 не предпримут во время саммита никаких немедленных мер, например отключение от системы SWIFT или ограничение доступа к доллару. По словам источников Reuters, переговоры о точном формате и содержании предупреждения продолжаются, в том числе идет обсуждение дипломатических отношений.
В то же время Вашингтон готов объявить о новых значительных санкциях на следующей неделе в отношении финансовых и нефинансовых объектов, сообщил источник агентства, знакомый с планами.
Белый дом и Министерство финансов США не ответили на запрос о комментариях, однако, отмечает Reuters, представители Минфина неоднократно предупреждали финансовые учреждения других стран о санкциях в случае помощи России в обходе ограничений. Заместитель директора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх говорил на этой неделе, что ожидает, что лидеры G7 обратят внимание на «поддержку Китаем российской экономики».
По данным Reuters, сосредоточенность на небольших китайских банках может быть связана с тем, что крупные кредитные организации Китая после указа США о вторичных санкциях ограничили связи с Россией. Тогда несколько банков Китая отказались принимать платежи от российских организаций, бизнес начал жаловаться на блокировки платежей из России за электронику. Это подтолкнуло китайские компании создать небольшие банки на границе, пишет агентство.
В конце апреля The Wall Street Journal сообщила о планах США ввести санкции против китайских банков из-за работы с Россией. МИД Китая возразил против нарушения права Пекина на торгово-экономическую деятельность с другими странами, включая Россию.
После начала военной операции на Украине и введения санкций против России товарооборот между Пекином и Москвой увеличился. Так, согласно данным Главного таможенного управления Китая, в 2023 году объем оборота составил рекордные $240,11 млрд (на 26,4% больше, чем в 2022-м). За январь—апрель этого года товарооборот между Россией и Китаем увеличился на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Однако из-за угрозы вторичных санкций Китай стал сокращать прямые поставки в Россию, в целом в марте китайский экспорт в страну снизился на 14% в долларовом выражении, а в апреле — на 13% по сравнению с теми же месяцами прошлого года.
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