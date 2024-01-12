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Товарооборот России и Китая в 2023 году побил рекорд

Таможня: товарооборот Китая и России за 2023 год составил $240,11 млрд
Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

В 2023 году торговый оборот России и Китая увеличился на 26,3%, до $240,11 млрд, данные опубликовало Главное таможенное управление страны. Это рекордный показатель.

За прошедший год экспорт из Китая в Россию увеличился на 46,9% и составил около $110,97 млрд. Российский экспорт в Китай по сравнению с 2022-м вырос на 12,7%, достигнув $129,13 млрд.

За декабрь 2023 года торговый оборот между двумя странами достиг $21,9 млрд: Россия ввезла в Китай товары на $11,19 млрд, а получила от него на $10,7 млрд.

Товарооборот между Россией и Китаем приблизился к новому рекорду
Экономика
Фото:Anthony Kwan / Getty Images

В конце октября 2023 года врио руководителя Федеральной таможенной службы России Руслан Давыдов в колонке для РБК спрогнозировал рост товарооборота между двумя странами до $220 млрд по итогам 2023 года. В конце ноября двусторонний товарооборот достиг $196,5 млрд.

В 2022 году товарооборот между Москвой и Пекином достиг $190 млрд, побив прошлый рекорд. Рост торговли между странами связали с введением Западом антироссийских санкций.

Теги
Россия Китай товарооборот экспорт
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