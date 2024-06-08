Нагрузка на банк ВТБ в Китае на фоне проблем с платежами выросла в 25 раз

Андрей Костин (Фото: Пётр Ковалев / ТАСС)

Нагрузка на банк ВТБ в Китае на фоне проблем с переводами выросла в 25 раз, об этом сообщил РБК президент и председатель правления банка Андрей Костин на полях ПМЭФ.

По словам Костина, ВТБ один из немногих банков, у кого осталась достаточно большая заграничная сеть учреждений. Самый важный, сказал он, находится в Шанхае в Китае.

«У нас там сегодня спрос на наши услуги возрос в 25 раз. И нам нужно кратное увеличение численности людей, кратное увеличение всего. Площадей, надо открывать офисы в новых городах, чтобы с этим справиться. Но мы очень активно работаем», — рассказал Костин.

Он считает, что банк успеет обслужить наиболее активных клиентов к сентябрю. «А это большой приток. Может быть, на сегодня было полторы тысячи клиентов, а обратилось еще 25», — сказал Костин.

Ранее Костин рассказывал, что после ужесточения режима вторичных санкций в конце 2023 года банки дружественных стран резко увеличили число отказов в проведении платежей, связанных с Россией.

Глава компании «Первая группа» Алексей Порошин сообщал, что несколько китайских банков перестали принимать платежи из России в юанях.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что у России есть необходимый потенциал для того, чтобы преодолевать затруднения в торгово-экономических отношениях с Китаем, которые связаны со вторичными санкциями США и ЕС.