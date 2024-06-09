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Военная операция на Украине ,  
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Эксперты оценили пользу для ВСУ от обещанных Францией истребителей Mirage

BI: истребители Mirage не совсем подходят для нынешней ситуации на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Истребители Mirage 2000–5, обещанные Францией Украине, идеальны для ВСУ, но не в нынешних условиях, говорят эксперты BI: например, самолеты могут нести ракеты меньшей дальности, чем F-16, а пилотов для Mirage на Украине мало
Фото: x99 / Zuma / Global Look Press
Фото: x99 / Zuma / Global Look Press

Французские самолеты Mirage 2000–5, о передаче Украине которых 6 июня объявил президент Эмманюэль Макрон, считаются хорошими истребителями четвертого поколения, однако вряд ли сильно помогут Киеву в нынешней ситуации на поле боя, пишет Business Insider со ссылкой на опрошенных военных экспертов.

Как отмечает портал, многоцелевой Mirage производства французской компании Dassault Aviation проектировался еще в 1970-х и на сегодняшний день такие истребители эксплуатируются небольшим числом стран, включая Грецию и Тайвань. Mirage 2000–5 впервые поднялся в воздух в 1990 году, такой самолет оснащен модернизированной радиолокационной системой, может нести ракеты класса «воздух — поверхность» и «воздух — воздух», а также бомбы с лазерным наведением.

Эксперт по авиации британского аналитического центра Royal United Services Institute Джастин Бронк отметил, что в обычных условиях Mirage 2000–5 — идеальный самолет для украинских ВВС, однако не в нынешней ситуации. По его словам, эффективность истребителя в первую очередь ограничена ракетой класса «воздух — воздух» MICA с гораздо меньшей дальностью действия, чем AIM-120 AMRAAM, которую ВСУ смогут использовать на F-16.

Вместе с тем Бронк сказал, что Mirage, хоть и способен нести крылатые ракеты большой дальности, такие как SCALP-EG французского производства, но такую же роль могут выполнять и советские истребители, состоящие на вооружении украинской армии. Кроме того, украинских пилотов, которые могли бы обучаться управлению таким истребителем, осталось крайне мало.

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Истребитель F-16

Исполнительный директор Института аэрокосмических исследований Митчелла (Mitchell Institute for Aerospace Studies) Дуг Бирки также заявил, что у Mirage меньше возможностей по сравнению с теми же F-16. Вместо того чтобы распределять фокус между самолетами, создавать новые линии снабжения и процессы технического обслуживания, было бы разумнее просто придерживаться поставок F-16, считает эксперт. Он добавил, что эффективность французского истребителя в конечном итоге будет зависеть от того, как именно его смогут использовать на поле боя и будет ли у него возможность совершать удары по российским территориям. «Очень сложно попытаться победить и добиться успеха в кампании, когда вы в основном сосредоточены на обороне», — заключил Бирки.

Business Insider пишет, что многие военные эксперты с начала конфликта утверждали, что наиболее подходящим западным боевым самолетом для украинских ВВС будет шведский JAS 39 Gripen. Он представляет собой многоцелевой истребитель поколения «4 плюс», который находится в производстве с 1980-х. Самолет был спроектирован с учетом возможного противостояния с СССР, но без «преимущества членства в НАТО» — в условиях, когда рассредоточенные силы истребителей будут нападать, сталкиваясь с угрозой быть сбитыми ракетами класса «земля — воздух». Кроме того, Gripen относительно недорог, прост в обслуживании, а на взлет и посадку ему требуется меньше места, чем некоторым другим истребителям.

Макрон назвал допустимые цели для передаваемых Киеву истребителей
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Фото:Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Макрон обещал передать Украине несколько истребителей Mirage 2000–5 и открыть программу подготовки украинских пилотов. По его оценкам, подготовка начнется этим летом и на нее уйдет «пять-шесть месяцев», а самолеты Киев получит «к концу года». Французский президент разрешил использовать истребители для ответных ударов по российским военным объектам, «чтобы нейтрализовать точку, из которой вас атаковали».

Летом прошлого года на саммите НАТО создали «коалицию по F-16» из стран, которые собираются передать истребители американского производства Киеву или подготовить украинских пилотов для работы с ними. Отправить истребителей Украине пообещали Дания, Нидерланды, Норвегия и Бельгия. По данным The New York Times, летом Украина может получить первые шесть истребителей.

Российские власти осуждают военную помощь Киеву, в частности поставки истребителей. Президент Владимир Путин говорил, что F-16 «будут гореть». Он также подчеркивал, что поставки Киеву дальнобойного оружия для ударов по российской территории следует считать «прямым участием в войне» против Москвы. В Кремле предупреждали об ответе на возможные удары по России.

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Илья Пламенев Илья Пламенев, Полина Мартынова Полина Мартынова
Франция истребители F-16 ВСУ
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