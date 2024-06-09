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Переворот в Нигере ,  
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США начали вывод своих войск из Нигера

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Переворот в Нигере
Часть американских войск уже передислоцировались из Нигера, к 15 сентября планируется завершить вывод. В африканской стране находились около 1 тыс. военных и гражданских сотрудников армии США, они были размещены на двух базах
На авиабазе 201 в Нигере
На авиабазе 201 в Нигере (Фото: Tech. Sgt. Rose Gudex / Keystone Press Agency / Global Look Press)

США и Нигер перешли от подготовительного этапа к передислокации в рамках вывода американских войск из западноафриканского государства, заявило нигерское Минобороны, сообщает Africom.

«Небольшой контингент американских военнослужащих прибыл в Нигер для оказания логистической поддержки, обеспечивающей эффективный вывод оставшихся сил и активов с авиабаз 101 и 201. Одновременно с этим некоторые американские силы уже передислоцировались из Нигера в свои пункты базирования по мере завершения их миссии», — сказано в сообщении.

Вывод начался с вылета с базы 101 в Ниамее, столицы Нигера, американского самолета C-17 Globemaster III.

Военные отметили, что Вашингтон и Ниамей продолжат сотрудничать «в областях, представляющих взаимный интерес», кроме того, стороны «привержены постоянному дипломатическому диалогу для формирования будущего своих двусторонних отношений».

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О планах США вывести войска из Нигера стало известно этой весной. Процесс должен завершиться к 15 сентября. Решению предшествовал разрыв военного соглашения с Вашингтоном от 2012 года нигерской военной хунтой, пришедшей к власти в стране в июле прошлого года после свержения президента Мохамеда Базума, главой государства стал командующий президентской гвардией Абурахман Чиани.

The Washington Post (WP) отмечала, что на территории Нигера располагались две американские базы (одна из них — для беспилотников, ее строительство обошлось в $100 млн) и корпус из 1 тыс. военных и гражданского персонала.

На авиабазе 101 ВВС Нигера, где были дислоцированы американские силы, несколько месяцев назад разместились российские военные. В Пентагоне сообщали, что «россияне находятся в отдельном комплексе и не имеют доступа к американским силам или к оборудованию».

Bloomberg сообщал в январе, что российский «Африканский корпус» для военного присутствия на континенте должен заменить миссии ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина там. Среди стран, куда могут направить военных, был назван и Нигер.

Помимо США, свои войска из африканской страны вывела Франция.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
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