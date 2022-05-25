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Власти Воронежской области отменят желтый уровень террористической угрозы

Воронеж
Воронеж (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Высокий желтый уровень террористической опасности в двух районах Воронежской области отменят 26 мая, сообщил аппарат антитеррористической комиссии региона, следует из публикации на сайте областного правительства.

Глава комиссии губернатор Александр Гусев ввел режим террористической угрозы в Кантемировском и Россошанском районах, которые граничат с Донбассом, 11 апреля. Он назвал меру профилактической в связи с «возможными провокациями украинских националистов».

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Режим должен был действовать 15 суток, но его продлили 25 апреля и 10 мая. Тогда Гусев объяснял, что жителям не стоит беспокоиться, но надо быть внимательнее к тому, что происходит в общественных местах.

Желтый уровень сейчас сохраняется в пограничных с Украиной Брянской, Курской и Белгородской областях, на севере Крыма и в нескольких районах Краснодарского края.

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Теги
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