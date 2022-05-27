Белгородский глава сообщил о пострадавшем в результате обстрела села

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Со стороны Украины обстреляли село Нехотеевка в Белгородской области, один человек пострадал. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Есть пострадавший, мужчина с осколочным ранением голени. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — говорится в сообщении.

В результате обстрела были повреждены восемь строений, газопровод и линия электропередач, уточнил Гладков.

26 мая Гладков сообщил о ранении женщины в Журавлевке. По его словам, это село весь день подвергалось обстрелу со стороны вооруженных сил Украины. Пострадавшая находилась в критическом состоянии, и вывезти ее не могли несколько часов. Ее в итоге доставили в реанимацию, но там она скончалась.

Тогда губернатор говорил, что в регионе ситуация «в целом спокойная», кроме ряда приграничных с Украиной районов, в первую очередь это касалось Журавлевки, села Середа и хутора Нехотеевка.

В Белгородской области с 11 апреля введен высокий, желтый уровень террористической опасности.