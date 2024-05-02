Минобороны отчиталось об уничтожении трех дронов над Краснодарским краем

Минобороны заявило о трех сбитых дронах после сообщений о взрывах над Афипским

Фото: Global Look Press

Средства ПВО сбили три беспилотника над территорией Краснодарского края. Об этом сообщило Минобороны России в своем телеграм-канале.

Всего ночью ПВО сбили и перехватили 12 дронов над несколькими регионами: пять — над территорией Брянской области, два — над Ростовской областью, по одному — над Курской и Белгородской областями, три — над Краснодарским краем.

Ранее телеграм-канал SHOT сообщил, что ночью над поселком Афипский в Краснодарском крае были слышны звуки взрывов и пролетов беспилотников. Очевидцы рассказали SHOT, что первый взрыв над населенным пунктом прогремел в 3:10, после этого звук пролета беспилотников продолжился и раздались еще два взрыва.

Власти Краснодарского края об отражении атаки беспилотников не сообщали.

Афипский НПЗ — один из самых крупных нефтеперерабатывающих заводов на юге России. Предприятие уже подвергалось атакам беспилотников. Так, в мае 2023 года губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что на территории Афипского НПЗ произошло возгорание площадью 100 кв. м из-за атаки беспилотника. SHOT писал, что загорелась установка перегонки мазута. Никто не пострадал.

В октябре 2023 года SHOT со ссылкой на местных жителей сообщил, что в районе НПЗ произошел взрыв, перед этим был слышен звук, похожий на «газонокосилку». Позже региональный оперативный штаб рассказал, что на территории Афипского НПЗ произошло возгорание. Пострадавших не было, инфраструктура НПЗ не получила повреждений. Причину пожара власти не назвали.