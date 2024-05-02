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Военная операция на Украине ,  
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Смоленский губернатор сообщил о попытке дронов атаковать энергообъект

Губернатор Анохин: в Смоленской области дроны попытались атаковать энергообъект
Сюжет
Военная операция на Украине
Попытка атаки произошла в Рославльском районе на юго-востоке области, пострадавших нет. О дронах сообщили также в Курской, Ростовской, Брянской и Орловской областях, в последнем регионе в двух районах частично пропал свет

Беспилотники попытались повредить объект гражданской энергетической инфраструктуры в Смоленской области, сообщил губернатор региона Василий Анохин.

О каком объекте речь, Анохин не уточнил, отметив только, что попытка атаки произошла на территории Рославльского района в юго-восточной части региона. По словам губернатора, никто не пострадал.

За несколько часов до этого об атаке дронов сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков. Когда аппараты обезвреживали, повреждения получила энергетическая инфраструктура Глазуновского и Свердловского районов, это привело к частичному отключению света.

В Орловской области дроны повредили объекты энергоструктуры
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В Курской области, сообщал губернатор Роман Старовойт, БПЛА повредил линии электропередачи в поселке Поныри, населенный пункт остался без света. Еще один дрон сбили над Обоянским районом. В регионе вечером 1 мая объявили режим опасности атаки беспилотников, к утру вторника, 2 мая, его отменили.

Минувшей ночью два дрона уничтожили в Ростовской области, еще два — в Брянской.

В последний раз Смоленская область подверглась атаке дронов 24 апреля, на топливно-энергетических объектах в Смоленском и Ярцевском районах начались пожары. В Ярцево на время восстановительных работ отключали подачу воды и света. 

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
беспилотники дроны Смоленская область
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