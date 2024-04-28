Губернатор Шапша: три беспилотника упали в районе нефтебазы в Калужской области

Три беспилотника упали в районе нефтебазы в Калужской области

В районе нефтебазы в городе Людиново в Калужской области упали три беспилотника. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

«Сегодня ночью в 3.40 в районе нефтебазы г.Людиново произошло падение 3 БПЛА», — написал глава региона в своем телеграм-канале. О какой именно нефтебазе идет речь, Шапша не уточнил. По его словам, пострадавших и разрушений нет.

Ранее Минобороны России отчиталось, что за ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 17 украинских беспилотников над несколькими регионами. Как сообщило ведомство в своем телеграм-канале, девять дронов сбили над территорией Брянской области, два — над Белгородской областью, по три — над Курской и Калужской областями.

С начала российской военной операции над Калужской областью неоднократно сбивали украинские дроны. Так, 20 апреля над регионом уничтожили несколько беспилотников, аппараты упали в стороне от населенных пунктов.

В тот же день один дрон взорвался возле электроподстанции в Малоярославецком районе. Никто не пострадал, но незначительно была повреждена энергетическая инфраструктура.