МИД обвинил ООН в бездействии по экспорту аммиака через Украину

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ООН не предпринимает активных действий для возобновления экспорта российского аммиака по трубопроводу Тольятти — Одесса, говорится в заявлении российского МИДа.

Так ведомство отреагировало на сообщение секретариата всемирной организации от 18 января. В нем говорится, что участники переговоров о поставках аммиака по трубопроводу Тольятти — Южный «все еще ведут переговоры и еще не пришли к соглашению».

В МИДе заявили, что начать вывозить удобрения, в том числе аммиак, должны были одновременно с украинским зерном.

«В документе расплывчато сообщается о неких дискуссиях между некими сторонами в целях достижения некоего соглашения. <...> Ооновцы, активно призывающие наращивать украинский зерновой экспорт, конкретно по этому вопросу бездействуют», — сказано в сообщении. МИД обвинил ООН в «манипуляции и передергивании фактов» о сделке.

В июле 2022 года Россия и Украина по отдельности заключили с Турцией и ООН так называемую зерновую сделку. Документ включал две части: одна касалась вывоза украинской сельхозпродукции, другая — снятия ограничений на экспорт аналогичной российской, а также удобрений. ООН со своей стороны обязалась содействовать их экспорту на мировой рынок. 17 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что действие сделки продлили еще на 120 дней.

В этот же день Reuters со ссылкой на источник, знакомый с обсуждениями, сообщил, что экспорт российского аммиака по трубопроводу Тольятти — Одесса не вошел в продленное соглашение. На тот момент переговоры еще продолжались, писало агентство.

Аммиак является ключевым компонентом удобрений. До ввода войск на Украину на долю России приходилось 20% перевозимого морем аммиака, сообщала исследовательская компания ICIS. В день начала спецоперации один из крупнейших российских производителей удобрений, «Тольяттиазот», приостановил экспорт аммиака. Позже руководство ООН не раз поднимало проблему нехватки удобрений на мировом рынке.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в сентябре, что выступает против поставок российского аммиака через территорию государства, однако готов согласиться на это при условии освобождения всех украинских пленных. Выступая на форуме новой экономики Bloomberg 2022, он вновь допустил соглашение о транзите, но указал, что для этого необходим обмен пленными в формате «все на всех».

В российском МИДе в ответ заявили, что транзит аммиака нельзя обставлять предварительными условиями. Аммиакопровод Тольятти — Одесса исправен и готов к перезапуску, а основания для поставок по нему оговорены в зерновой сделке, отмечал замглавы российского МИДа Сергей Вершинин.

Президент России Владимир Путин в конце ноября сообщил, что российская сторона проработает возобновление поставок с ООН.