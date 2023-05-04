Делегации России, Украины и Турции обсудят поставки российского аммиака

Склад аммиачной селитры в России (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Делегации России, Украины и Турции планируют 5 мая обсудить в Стамбуле транспортировку российского аммиака через украинские порты. Об этом сообщил «РИА Новости» осведомленный источник.

По словам собеседника агентства, «соответствующую формулу предложит ООН». «Мы (Турция) в свою очередь прилагаем все усилия, чтобы решить этот вопрос», — сказал он.

Накануне глава турецкого Минобороны Хулуси Акар также заявил, что представители Москвы, Киева и Анкары обсудят зерновую сделку 5 мая в Стамбуле. Он выразил надежду, что соглашение будет действовать и дальше «без каких-либо заминок».

В тот же день, по словам официального представителя российского МИДа Марии Захаровой, в Москве пройдут консультации между Россией и ООН по выполнению меморандума о доступе российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок. В российскую столицу должна приехать генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен.

После начала российской военной операции Украина заблокировала аммиакопровод «Тольятти — Одесса». По трубопроводу ежегодно осуществлялась перевалка около 2,5 млн т сырья.

В июле прошлого года Россия и Украина по отдельности с Турцией и ООН заключили соглашение, часть которого касается вывоза зерна с Украины, другая — снятия препятствий для экспорта российской сельхозпродукции и удобрений. Действие инициативы продлевали в ноябре 2022 года, затем в марте текущего года. Соглашение действует до 18 мая.

Аммиак — ключевой компонент удобрений. Его экспорт планировали согласовать в рамках зерновой сделки, но в ноябре прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что после продления соглашения по запуску аммиакопровода «движений никаких нет». Украинский президент Владимир Зеленский говорил, что выступает против поставок российского аммиака через территорию государства.

Западные страны и Киев неоднократно призывали вновь продлить сделку, но российские власти перспективы этого соглашения считают «не очень хорошими». Москва не раз заявляла, что вторая часть договора, касающаяся российского агросектора, не выполняется.