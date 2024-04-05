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Война санкций ,  
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В Турции сообщили о спаде «торгового бума» с Россией из-за санкций

Турецкие машиностроители допустили падение экспорта в Россию из-за санкций
Сюжет
Война санкций
Турецкие эксперты отмечают растущее давление западных регуляторов в отношении поставок в Россию товаров, которые можно использовать как в гражданских, так и военных целях. Союз машиностроителей допустил падение продаж на $1 млрд
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

«Торговый бум» между Россией и Турцией замедлился из-за расширения санкций США и Евросоюза, введенных против Москвы из-за военных действий на Украине, пишет Bloomberg.

В 2023 году наблюдался резкий рост экспорта продукции турецкого машиностроения в Россию, пишет агентство. В этом году, полагает президент союза машиностроителей Кутлу Каравелиоглу, продажи упадут на $1 млрд из-за «неоднозначных» и «быстро расширяющихся» санкционных списков, а также ужесточения экспортных мер в отношении товаров, которые потенциально могут использоваться в военных целях.

По словам главы союза, сильнее всего сократились поставки станков, насосов и электродвигателей. Каравелиоглу считает, что в условиях давления на банковскую систему и цепочки поставок «ни один серьезный производитель не сможет сохранить прежний интерес к России».

Турецкий экспорт в Россию упал на фоне указа США о вторичных санкциях
Бизнес
Фото:Zuma / ТАСС

Специалист по санкциям и экспортному контролю в компании Reed Smith Тан Албайрак отмечает «постоянно растущее внимание со стороны регулирующих органов», особенно в отношении российских металлургического, горнодобывающего, строительного, аэрокосмического и производственного секторов. Эксперт указал, что такие товары, как чипы и печатные платы, можно использовать и в гражданских, и в военных целях, «в стиральной машине или в танке».

Bloomberg отмечает, что падение экспорта из Турции в Россию в этом году произошло на фоне попыток Анкары повысить контроль над банковскими операциями. В конце 2023 года в США вступил в силу указ, позволяющий вводить меры против иностранных банков, которые помогают проводить сделки подсанкционным лицам из России или содействуют поставкам определенных материалов и оборудования российскому военно-промышленному комплексу. По данным турецкого Минторга, экспорт из Турции в Россию с февраля 2023 по февраль 2024 года сократился на 33%, с $1,1 млрд до $670 млн, а импорт из России в Турцию — на 36,65%, с $2 млрд до $1,3 млрд. Кроме того, указ замедлил перечисление некоторых платежей за российскую нефть, писал Reuters в феврале.

Турция ранее обещала не допустить обхода западных санкций против России. После выхода указа США владельцы бизнеса, ведущего торговлю с Турцией, рассказывали, что некоторые банки республики стали закрывать счета российским компаниям и ужесточили требования к физлицам из России, желающим завести банковские карты. Российские власти называют санкции неэффективными и требуют их отменить.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Турция торговля санкции США иностранные банки машиностроение
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